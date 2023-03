Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales después de que el creador de contenido Westcol realizó comentarios denigrantes contra la ciudad de Ibagué, conocida como la capital musical de Colombia.



Durante su en vivo, Westcol no midió sus palabras y como era de esperarse, miles de ibaguereños mostraron su molestia en los comentarios. De hecho, el alcalde Andrés Hurtado se refirió al video y lo calificó como 'persona no grata' en la ciudad.

Westcol, conocido por su contenido en Twitch y sus más de 1 millón de seguidores, habló de Ibagué de una manera despectiva. Incluso, llegó a decir comentarios denigrantes y que los extranjeros solo prefieren Antioquia y la ciudad de Medellín.



“Para los de Ibagué que viven en ese hijuepu** hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierd*”, dijo.

(Siga leyendo: Juliana Diez habló por primera vez de su relación con Sebastián Caicedo).

Ey gente de #Ibagué, que opinan de este petardo... sean regionalistas y no ayuden a monetizar a ese imbecil. #WestCol pic.twitter.com/I8VB4bPTQ9 — Daniel Vp (@Villa23_Daniel) March 23, 2023

La molesta respuesta del alcalde de Ibagué



El joven fue grabado y compartido en sus redes sociales. De hecho, el video causó tanto revuelo que Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, también le respondió.

En una entrevista con el medio local El Irreverente, el mandatario dijo: “Este personajillo desafortunado, yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria”



Y agregó: “Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”.

(Lea también: Santiago Alarcón contrató escoltas porque teme por su vida).

Las supuestas amenazas de muerte

El grado de malestar parece que ha subido a niveles poco deseables, pues el mismo 'influencer' afirmó que fue amenazado por sus comentarios.



Supuestamente, una familia adinerada de esa ciudad le escribió un mensaje amenazante.



“Resulta y acontece que ahorita las críticas y los problemas están yendo a más allá, una familia de ricos de Ibagué me escribió y me dijo que me iba a ma%$#, me metí al perfil de Instagram, tenían un bolo de fotos y tenían la cuenta pública, por lo tanto, voy a decir que me quiere dar plomo”, dijo Wetscol en su en vivo.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

