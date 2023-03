El streamer colombiano Westcol lleva varios días en medio de una polémica a causa de varios comentarios homofóbicos que lanzó en uno de sus videos. En este afirmó: “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”.



Aunque él ha dicho en todo momento que se trató de un chiste que los internautas no deberían tomarse de manera literal, la comunidad tuitera lo castigó, pues hacen énfasis en lo peligrosas que resultan sus declaraciones.

Así mismo, marcas con las que solía trabajar, como es el caso de Doritos, dieron por terminados los contratos y eliminaron cualquier publicidad que hubieran hecho juntos en el pasado.



Como si fuera poco, el streamer también se refirió de manera despectiva hacia la ciudad de Ibagué, capital de Tolima, al afirmar que era 'un hueco': "Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta… Ni por el hij*. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue* hueco, eso nunca pasará (...). Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*", expresó.



Ante esto el alcalde Andrés Hurtado se pronunció, declarándolo persona no grata. La respuesta del influenciador ha sido burlarse en sus historias y resaltar los hurtos que ocurren en la ciudad: "¿Dónde está el alcalde?", se pregunta.



Pero el asunto no quedó allí, pues dos abogados llevaron el caso a la justicia, interponiendo una acción de tutela en contra del Ministerio de las TIC y las plataformas Facebook, Instagram y Twitch para pedir que se respete su derecho al buen nombre y honra, se regulen este tipo de contenidos y se eliminen las declaraciones del joven.



"Nos sentimos en la obligación de abarcar esta situación desde un marco jurídico", dice Camilo Acevedo al diario local El Nuevo Día.

Él y Mauricio Gutiérrez fueron quienes tomaron la vocería; este último afirmó que quieren "marcar esa diferencia para que el uso de redes sociales sea controlado y que el Ministerio de las TIC tenga esos controles para que cualquier persona no atente contra otros".

Así mismo, buscan que el creador de contenido se retracte.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS