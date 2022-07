Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, llegó a ser uno de los creadores de contenido en español más importantes de Youtube. A pesar de que ya no publica sus videos en el canal, allí se encontraba todo su trabajo.



El 25 de julio en horas de la mañana, Montiel utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que había sido ‘hackeado’. Según lo que relató, se dio cuenta cuando algunos de sus seguidores le comentaron que ya no encontraban sus videos.



Inmediatamente intentó entrar a la cuenta pero ya no tenía acceso. Los piratas informáticos eliminaron poco a poco las grabaciones que tenía publicadas. Además, cambiaron el nombre del perfil a ‘A tu lado es mejor’.



“Hola!!!! Hoy amanecí bien hackeado... @YouTubeLATAM @YouTubeMexico me podrían ayudar por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahi? porfa que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR” escribió el influenciador en su cuenta de Twitter.



Montiel le pidió a sus seguidores que compartieran la denuncia para que Youtube lo contactara. Horas después, en el canal empezaron a subir videos tutoriales de programación, clases de informática y suite de Adobe.



En este momento todo acceso ha sido restringido y el perfil aparece como no disponible. En su cuenta de Instagram, el influenciador de 32 años publicó un video desahogándose sobre el tema.



“Pues fue de madrugada y no sé cómo lo hicieron. Al final en el canal ya no subo nada pero es la biblioteca de videos de 12 años además que podrían eliminar 10 canales más” expresó.



La cuenta de Youtube Latinoamérica le contestó por Twitter y aseguró que ya se encontraban solucionando el problema. Gabriel Montiel narró que le mandaron un link para arreglar la situación de manera privada, pero hasta ahora no han tenido éxito.



Hola!!!! hoy amanecí bien hackeado... @YouTubeLATAM @YouTubeMexico me podrían apoyar por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahi? porfa que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR pic.twitter.com/qONvziErVy — GABO MONTIEL (@werevertumorro) July 25, 2022

Los inicios de ‘Werevertumorro’

Montiel abrió su canal en el 2007, donde subía contenido con su amigo y colega Ricardo Ortiz, mejor conocido como ‘Wero’. El nombre del perfil está inspirado en las letras de una canción.



El mexicano se destacó por sus videos divertidos contando anécdotas de su vida o llevando a invitados reconocidos del momento. De su cuenta principal salieron otras con un objetivo específico cada una.



Finalmente, en el 2018, Montiel se despidió oficialmente del canal ‘Werevertumorro’ y se pasó al perfil de ‘Gaborever’, donde siguió publicando contenido.

