Han pasado más de 14 años desde el lanzamiento del famoso tema de música folclórica peruana ‘Cerveza, cerveza’, interpretada por Wendy Sulca, quien, para ese entonces, tenía 12 años de edad.

Esta, sin duda, ha sido la canción más conocida de la cantante e influencer oriunda de la ciudad de Lima. No obstante, su carrera musical ha seguido avanzando, al punto de que también ha incursionado en otros rubros artísticos como la actuación.

Más allá de la canción con la que saltó a la fama, actualmente Wendy Sulca sigue siendo muy reconocida en varios países de Sudamérica, pues su trayectoria musical tiene, hasta la fecha, dos álbumes de estudio y más de 20 sencillos.

Dura vida, dura trayectoria



Wendy Sulca Quispe nació en Lima, el 22 de abril de 1996, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeña se interesó por el canto; no obstante, su padre, Franklin Sulca, no estaba de acuerdo, pese a que pertenecía a un grupo de música popular peruana llamado Los Pícaros del Escenario, en el cual él tocaba el arpa.

Su madre, Linda Quispe, al igual que ella, también tenía el deseo de ser cantante desde que era niña. Sin embargo, la violencia que aquejó al Perú en los años 80 hizo que ella y su esposo migraran, así como muchas otras familias, de su natal Ayacucho hacia la capital.

Al ver en los ojos de su hija el deseo de triunfar en el mundo de la música, así como ella también lo soñó a su edad, decidió apoyarla, primero, convenciendo a su marido de que también le brindara una mano y le ayudara a hacerse un espacio en la escena musical, pese a tener que arrancar desde muy abajo.

Más adelante, Sonia Morales, conocida en el Perú como ‘La reina del huayno con arpa’ abrió un concurso para así descubrir un nuevo talento en la música folclórica. Esta fue la oportunidad perfecta para que Linda inscribiera a su hija y que, finalmente, pudiera demostrar su talento frente a una celebridad local, según le contó Linda Quispe al diario ‘El País’ de España.

Wendy, con diferencia, terminó avanzando en la competencia poco a poco hasta ganarla. Pese a ello, nunca le entregaron los premios que le prometieron, entre estos un traje típico y la posibilidad de grabar un disco. Todo parecía hecho en vano.

No obstante, a Wendy nunca le ha faltado el apoyo de sus padres, pues confiaban en que el talento de su hija, tarde o temprano, la llevaría lejos, por lo que hicieron esfuerzos monumentales por reunir dinero y poder pagar la producción de un disco, además de poder fabricarle una vestimenta adecuada para sus puestas en escena.

No obstante, esto no pudo evitar el hecho de que vivían una realidad llena de dificultades. En el año 2005, el padre de Wendy, durante un viaje por carretera, perdió la vida luego de que la furgoneta en la que viajaba sufrió un volcamiento.

Su madre, por su parte, quien trabajaba en una fábrica de peluches, tuvo numerosos percances de salud, los cuales se multiplicaron desde la pérdida de su esposo, pues fue ingresada al quirófano numerosas veces por complicaciones en la vesícula. La situación era tan grave que los doctores le pronosticaban lo peor.

“¿Te imaginas que te digan algo así? Mi hijita, tan chiquita, ¡y huérfana! Cuando el doctor me dijo eso me salí llorando y pensé que Dios no existía. Si me quería llevar a mí, hubiera dejado a mi esposo. Ya luego le pedí que no me desamparara. Cuando fui al hospital, no me despedí de Wendy, porque dije: 'Si me despido es que me voy a morir'. Y eso no lo iba a hacer. Y gracias a Dios salí adelante y aquí sigo a su lado.”, dijo Quispe en entrevista a ‘El País’.

No obstante, la madre de Wendy hizo lo posible para seguir impulsando la carrera de su pequeña hija, y gracias a ese trabajo se estrenó su primer éxito: ‘La tetita’. Quispe aseguró al mismo medio que a su hija le fascinaba ser alimentada de pecho, por lo que se inspiró en su gusto por la leche materna de su progenitora para hacer la letra de la canción.

“Desde chiquita, a Wendy siempre le gustó mucho la tetita. Me perseguía por todos lados: ´mi tetita, mi tetita.´ Le di el pecho hasta que cumplió tres años. Y, como a mí, siempre me ha gustado componer, pues dije: voy a sacar una canción de eso para la niña”.

Primer pino en el estrellato



A ‘La tetita’ le faltaba una sola cosa: un video musical. Fue por ello que Linda se fue con su hija y con un camarógrafo a su natal Huacaña, Ayacucho, a grabar el video de su nueva canción.

En el camino, la madre de Wendy le pidió al encargado de la cámara que grabará diferentes animales amamantando a sus crías, como vacas o cerdos. Así mismo, les pidió a varias madres que se dejaran ver en el video dándoles pecho a sus bebés.

La letra, como era obvio, trataba sobre el gusto de la pequeña por el alimento que provenía del pecho de su madre: “De día, de noche / quisiera tomar mi tetita. De día, de noche / quisiera tomar mi tetita. Cada vez que la veo a mi mamita / me está provocando con su tetita. Cada vez que la veo a mi mamita / me está provocando con su tetita. Rico, rico, rico, rico, ¡qué rica es mi tetita! / ¡mmm!... ¡rico, qué rica es mi tetita!”.

Todo estaba listo, así que decidieron buscar un medio donde el video se hiciera famoso, así que incursionaron en YouTube, plataforma que estaba dando sus primeros pasos. Al cabo de varios meses, el video ya acumulaba miles de visitas y convirtieron a la pequeña Wendy Sulca en una celebridad dentro de la música folclórica.

Delfín Quishpe, Wendy Sulca y La Tigresa del Oriente predijeron a Israel libre de barbijos pic.twitter.com/2AEcIzeJJ9 — DAMObase (@bo_chini) April 19, 2021

La resignificación de su carrera



Otras canciones como ‘Cerveza, cerveza’ o ‘En tus tierras bailaré’ lograron que Wendy tuviera un reconocimiento internacional, al punto de que pasó de tener giras en varios pueblos en su natal Perú, hasta tener conciertos en varios países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Chile y Colombia.

“Yo llevo mucha alegría. Estuve en Argentina, en Colombia, y como la gente está con esas sensaciones, yo les brindo esa alegría, ese cariño, cantando esas canciones que ustedes conocen”, dijo en entrevista al medio chileno ‘La Segunda’.

Esto también le permitió conocer a numerosas celebridades de la música como La Tigresa del Oriente, Fito Páez, Residente, Andrés Calamaro y Dante Spinetta (hijo de Luis Alberto Spinetta).

De la mano de la Tigresa del Oriente, Wendy comenzó a incursionar en distintos géneros musicales ligados al pop, pues también ha tenido la oportunidad de interpretar canciones de artistas anglosajones como Madonna, Bryan Adams o Miley Cyrus. Poco a poco, Wendy empezó a tener mayor libertad creativa en sus canciones, desligándose paulatinamente de la música folclórica peruana.

A Wendy le tomaron quince años para transformarse en una auténtica celebridad a nivel internacional, más aún arrancando desde la música tradicional, por lo que no tardaría en incursionar en otros rubros como la actuación.

A los que crecimos oyendo a los Zapepeleles, les cuento que Wendy Sulca está envejeciendo bien, no como nosotros que ni en blanco y negro ni de perfil nos vemos bien. pic.twitter.com/9bnYrKHXyQ — Juan David Escobar (@ElReticente) February 13, 2020

Hizo parte del elenco de una miniserie peruana llamada ‘Vacaciones en Grecia’, del canal ‘América Televisión’, estrenada en el año 2013, así como en una telenovela del mismo país y de la misma producción llamada ‘Valiente amor’, en el año 2016.

En ese mismo año, fue la protagonista de una película chilena llamada ‘Coach’, en donde interpreta a una joven peruana que busca nuevas oportunidades de vida en Chile.

