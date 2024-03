Wendy Sulca contó en un video qué es lo que más le preguntan en la calle

En el 2004, Wendy Sulca empezó a llamar la atención de todo Perú, gracias a su voz e interpretaciones musicales con el género de huaino, tan popular en este país.

Al poco tiempo, la joven traspasó fronteras y sus canciones tituladas ‘Cerveza’ y ‘La tetita’ llegaron a otros países como Colombia, México y Chile convirtiéndola en una representante musical del país sudamericano en todo el continente.

En el 2020, la joven lanzó una nueva versión de la canción ‘Cerveza’, llamada en esta ocasión ‘Cerveza, cerveza 2.0’, que hizo en compañía de las artistas ‘Miss Bolivia’ y ‘Maca del Pilar’, que ha logrado más de 706 mil reproducciones en YouTube.

Cabe mencionar que Wendy Sulca no solo es conocida por esas canciones, la joven también ha destacado como actriz en la serie ‘Vacaciones en Grecia’, en la telenovela ‘Valiente amor’ y en la película ‘Coach’.

Wendy Sulca hace gracioso video

Ahora, la mujer, de 27 años, vuelve a llamar la atención en redes sociales por un video que se sumó a la tendencia de “Soy (...) y obviamente (...)”.

En el ‘clip’ que suma miles de reproducciones, se ve a Wendy usando una falda roja que acompañó de una blusa blanca con bordado de flores.

Desde un parque, la cantante dice: “Soy Wendy Sulca y obviamente siempre me preguntan si soy la de 'La tetita'”.

En otra escena, la actriz agrega: “Soy Wendy Sulca y no, no me gusta la ‘cermeza’”. Esto es un guiño a su canción ‘Cerveza’ que, según algunos internautas no pronuncia bien la palabra cuando era niña.

El ‘trend’ lo finalizó con: “Soy Wendy Sulca y ya no tengo ocho años de edad”. Esto lo dijo, debido a que algunos de sus fanáticos se asombran al ver que ya es una adulta.

