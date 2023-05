El pasado 25 de abril, un hombre cayó del lujoso crucero ‘Quantum of the Seas’, cuando se encontraba navegando al sur de las playas de Hawái en horas de la noche.



El barco, que zarpó de la ciudad costera de Brisbane, Australia, dos semanas antes del accidente de Warwick Tollemache, tenía el plan de terminar el viaje en la isla Tahití de la Polinesia Francesa al sur del Pacífico.



Pese a que no se tienen detalles del momento ocurrido, las autoridades y los salvavidas de la embarcación confirmaron que desplegaron seis salvavidas y permanecieron en el área durante dos horas antes de retomar su trayecto de navegación, ya que la guardia costera de Estados Unidos emprendió la búsqueda al día siguiente en las primeras luces de la mañana.

Sin embargo, después de una semana de rastreo y ante los fallidos intentos para hallar al australiano por aire y mar, la tripulación de rescate ‘C130 Hércules’ de la entidad, notificó en un comunicado que debían detener la exploración en la zona, puesto que no hubo indicios de hallar su cuerpo, ni tampoco señales de supervivencia.



“La guardia costera tomó la difícil decisión de suspender la búsqueda activa del pasajero a bordo del ‘Quantum of the Seas’, dijo el coordinador de la misión de búsqueda y rescate, Kevin Cooper en un comunicado oficial.

Ante las repuestas de las autoridades, la familia del desaparecido rindió un homenaje en el que resaltaron que era “un alma amable, hermosa y gentil, adorado por todos los que lo conocían”.



Asimismo, Sarah Tolleman confirmó que su hermano pretendía irse a vivir con su novia después de pasar las vacaciones en el barco y luego de luchar contra fuertes dolores de cabeza que terminaron afectando su salud mental.



"Su vida dio un giro devastador, desarrollando migrañas severas, crónicas y debilitantes que lo afectaban a diario. Buscó ayuda de los sistemas de salud públicos y privados, pero fue rechazado repetidamente y se le negó el tratamiento. Esta falta de cuidado lo llevó a veces a la automedicación con alcohol y, finalmente, a la enfermedad mental", dijo su hermana para el diario ‘Mail’.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

