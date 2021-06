¿A qué hora se levantan magnates como Jeff Bezos para ser productivos?

En los últimos años, algunos de los empresarios más exitosos del mundo han compartido sus rutinas diarias en medios de comunicación, en blogs personales y hasta en cursos virtuales.



Levantarse temprano es, para ellos, la manera ideal de aprovechar el día pues, en la mayoría de los casos, les permite tomarse unas horas para leer, hacer ejercicio, desayunar o pasar tiempo con sus familias.

Si bien estos magnates no son gurús del bienestar, sus hábitos hacen parte fundamental de sus itinerarios. Suelen hacer un balance entre las reuniones corporativas y el tiempo de esparcimiento y, en algunas ocasiones, hasta mezclan las dos cosas.



Jeff Bezos

Bezos es considerado por muchos analistas el hombre más rico de la historia. Foto: Mark Ralston. AFP

Este empresario, de 56 años, es el hombre más rico del mundo.



Hasta septiembre de 2020, su fortuna alcanzaba los 207 millones de dólares. Un monto que logró por ser el creador y actual CEO de Amazon, la compañía de cibercomercio más grande del planeta. Sin embargo, Bezos ha aclarado en varias entrevistas que no hubiera alcanzado la grandeza de no ser por su estricta rutina de trabajo.



"Duermo ocho horas y me esfuerzo para que eso sea una prioridad", declaró en una entrevista de 2016 con la empresa de bienestar Thrive Global. "Esa es la cantidad de tiempo que necesito para sentirme energizado", añadió.



Resaltó que suele levantarse a las cinco de la mañana y programar su primera reunión para cinco horas después.



Para Bezos, el sueño hace parte de su filosofía de "armonía en la vida y el trabajo", la cual funciona enfocándose en la toma de decisiones precisas y de alta calidad.



Anna Wintour

Anna Wintour inspiró el personaje de la estricta empresaria Miranda Priestly en 'El diablo viste a la moda' (2006). Foto: AFP

La editora jefe de la revista Vogue es conocida por su expresión hierática, la cual, en ocasiones, suele contrastar con el ajetreado mundo de la moda. De hecho, preside la Met Gala, la más extravagante de las alfombras rojas, y es una de las voces más influyentes en su industria, según Forbes.



Su riqueza está estimada en 35 millones de dólares, según lo aseguró Business Insider. Un monto que ha cultivado, en la mayor parte de sus 70 años, con trabajo duro. Al menos así lo explicó ella en su curso virtual de 'Técnicas de gestión', de la plataforma Masterclass.



En este curso afirmó que la mañana es indispensable para aprovechar su día: se levanta entre las 4 a. m. y las 5:30 a. m, lee el periódico para saber "qué está pasando con el mundo", juega tenis, desayuna y, a las 8 a. m., ya está lista para trabajar.

Bill Gates

Gates se levanta a hacer ejercicio y suele leer todos los días. Foto: Mehdi Taamallah. AFP

Es el segundo hombre más rico del planeta, con una riqueza estimada en 103 millones de dólares.



Gates, además de ser el cofundador de Microsoft, es conocido por sus múltiples facetas en los negocios: es presidente de la empresa de inversión Cascade Investment y codirector de la Fundación Bill y Melinda Gates, especializada en temas de filantropía.



Con tantas responsabilidades, su rutina ha sido fundamental para sacarle el mayor provecho a su día, según escribió en 2019 en su blog personal. Duerme siete horas todos los días, pues pensaba que "dormir mucho era de perezoso".



Si bien no ha revelado la hora exacta a la que está listo para comenzar un nuevo día, se cree, según Business Insider, que inicia su rutina haciendo ejercicio entre las 4:30 y las 5 de la mañana.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey es, según Business Insider, una de las personas afroamericanas más ricas de EE. UU. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Winfrey es una de las presentadoras y periodistas más exitosas del mundo. Y aunque ahora, con 66 años, sus apariciones públicas en la televisión son menores que cuando tuvo su propio show (1986-2011), tiene un imperio mediático, pues posee el 25,5 % de la red de televisión que lleva su nombre y el 8 % de la compañía de bienestar Weight Watchers International. Además, tiene un acuerdo de creación de contenido con la plataforma de streaming Apple TV+.



Para alcanzar semejantes logros, su rutina ha sido un apoyo esencial. Según informó en 2017 a The Hollywood Reporter, su día se inicia entre 6 y 6:30 de la mañana. Un hábito que logró asentar sin necesidad de alarma.



"Nunca he utilizado despertadores, no creo en ellos", aseguró. Lo primero que hace a esa hora es sacar a sus perros. Luego desayuna. En la noche se acuesta, aproximadamente, a las 10 p. m. y se duerme tras leer un poco.

Elon Musk

Elon Musk es un innovador que planea llevar a los seres humanos a Marte. Foto: Frederic J. Brown. AFP

Este empresario sudafricano, de 49 años, es el director de la empresa de automóviles eléctricos Tesla Inc. y el fundador de SpaceX, una compañía de fabricación y transporte aeroespacial, de las pocas que existen en el mercado.



Su disrupción en estas industrias le han merecido una riqueza que, hasta septiembre de 2020, es de 81 millones de dólares, según Forbes.



De acuerdo con Business Insider, Musk trabaja de 85 a 100 horas semanales y duerme seis horas cada día, un tiempo que le es suficiente para levantarse con las 'pilas recargadas' desde las 7 de la mañana. Esto quiere decir que, por lo general, suele dormirse a la 1 de la madrugada o un poco antes.



El mismo Musk dijo, en una entrevista con Auto Bild en 2014, que lo primero que suele hacer es revisar correos, por lo que a veces 'se salta' el desayuno.

Warren Buffett

Warren Buffett es accionista, director ejecutivo y presidente de Berkshire Hathaway. Foto: AFP

El filántropo estadounidense se hizo un lugar entre los hombres más ricos del mundo por su forma de hacer negocios.



Se considera uno de los inversores más exitosos de la historia y tiene una fortuna neta de 79,3 millones de dólares, según Forbes. A sus 90 años, Buffett se enfoca, principalmente, en gastar su dinero en obras sociales. Aun así, no ha parado de trabajar.



Para mantenerse activo, se levanta a las 6:45 de la mañana, pues, según dijo en una entrevista con PBS, no tiene "ningún interés en trabajar a las cuatro de la mañana". El resto de su día laboral lo emplea, principalmente, en leer artículos periodísticos.



De hecho, este magnate recomienda a las personas leer 500 páginas diarias, según le dijo a Business Insider.

Sara Blakely

Sara Blakely es una activa empresaria que no duda en compartir aspectos de su vida profesional en redes sociales. Foto: Instagram: @ sarablakely

La creadora y CEO de Spanx, compañía fabricante de ropa interior con presencia en 65 países, tiene una fortuna de 1,2 millones de dólares. Ha construido un imperio y es la copropietaria del equipo de baloncesto Atlanta Hawks.



Además, ha aparecido en varios episodios de la exitosa serie de televisión Shark tank, en el que evalúa a emprendedores que buscan un inversor.



En una entrevista con Atlanta Magazine en 2017, aseguró que, para mezclar su rol de madre de cuatro hijos y empresaria, se levanta a las 6:30 de la mañana y lleva a sus pequeños al colegio.



A ese mismo medio le compartió algunos de sus trucos para aprovechar su día: remplazó el té por el café y, aunque vive a cinco minutos de su oficina, pasa una hora en su auto preparando su itinerario. "Allí pienso mejor", dijo.

