Warren Buffett revela el error que puede arruinarle la vida en 5 minutos

A sus 91 años, Warren Buffet ha consolidado una importante carreta en el sector de los negocios. Esto lo ha llevado a ser el sexto hombre más ricos del mundo, según 'Forbes', y el fundador de Berkshire Hathaway, un conglomerado con acciones en reconocidas empresas como American Express, Coca Cola, Tesco y demás.

Buffet además se ha convertido en una autoridad para dar consejos de finanzas y economía. Tanto así que es conocido como el ‘Oráculo de Omaha’.



Tiene una frase icónica que, según él, lo ha llevado al éxito: "Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente".



Su enseñanza, de acuerdo con su columna para el medio 'INC', va a permitir a las personas moverse con mayor cautela. "Si pierdes dinero para la empresa, seré comprensivo. Si pierdes una pizca de reputación para la empresa, seré despiadado", puntualiza el magnate.



Buffet define la reputación como un "activo invaluable que debe protegerse todos los días". Para él, esta es una forma de medir el éxito, aunque es frágil y puede perderse en minutos.



Ahora bien, para mantenerla el empresario recomienda que no se debe arriesgar la integridad. Es decir, mantenerse fiel a uno mismo y actuar conforme a sus propios valores y principios.



"Buscamos tres cosas cuando contratamos personas. Buscamos inteligencia, buscamos iniciativa o energía y buscamos integridad. Y si no tiene lo último, los dos primeros te matarán, porque si vas a conseguir a alguien sin integridad, los quieres holgazanes y tontos", afirma.



(Lea también: Las claves de Bill Gates para llegar hasta el 'fin' de la pandemia).



Para él, es mucho mejor depositar la confianza en aquellas personas que actúan con carácter e integridad porque eso provee seguridad sobre sus decisiones y comportamientos.



Finalmente, Buffet le dejó un importante consejo a sus lectores: "Sean considerados y respetuosos con la forma en que sus decisiones afectan a los demás y aprovechen cada oportunidad para agregar valor a aquellos a quienes sirven".



Buffett es dueño de aproximadamente una sexta parte de Berkshire Hathaway, la compañía de la que se hizo cargo en 1965 y que convirtió en un gigante conglomerado con decenas de negocios y una enorme cartera de inversiones.



En los últimos meses, las cuentas de Berkshire Hathaway se han visto beneficiadas por la buena marcha de los mercados y, en especial, por el valor que han ganado sus amplias inversiones en empresas como Apple.



Actualmente goza de una fortuna de más de 100 billones de dólares.

