Lograr que la labor realizada sea valorada por otros a veces puede resultar muy difícil. Grandes oportunidades se pierden a diario por la falta de experiencia o porque no se sabe cómo vender el talento propio al público.



El empresario e inversionista Warren Buffet ha notado esta problemática, por lo que decidió darles un consejo muy valioso a los jóvenes que inician su vida profesional: enfocarse en aprender a escribir y hablar con claridad.

(Lea además: Viajó a Canadá a los 16, trabajó como albañil y ahora vive en una mansión).

“La única manera fácil de llegar a valer un 50 por ciento más de lo que valen ahora es perfeccionar sus habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales”, afirma el magnate en un video publicado en LinkedIn.

Facebook Twitter Linkedin

Warren Buffett es el mayor accionista de Berkshire Hathaway. Foto: AFP

Y aunque puede parecer una habilidad muy obvia, perfeccionarla no es tan fácil como se creería. De acuerdo con él, no sirve de mucho ser inteligente o contar con una gran capacidad intelectual si no se es capaz de transmitir ese conocimiento a los demás.

“Si no puedes comunicarte, es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad: no pasa nada. Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitirla”, continúa el empresario.



¿Qué sería de Steve Jobs si hubiera fracasado al vender la idea del primer Mac a sus inversionistas? Tener un buen producto y no contar con las habilidades comunicativas para darlo a conocer al mundo, podría hacer que este nunca llegue a ser un éxito. Ser un buen “narrador”, como lo llama Buffet, es necesario para transmitir emociones.

(Lea además: ¿Paz en la cocina? Los memes de la dramática salida de Isabella Santiago).

¿Cómo aprender a comunicar acertadamente una idea?

En 2009, Buffet le contó a ‘BBC’ que, cuando cursaba la universidad, él “estaba aterrorizado de hablar en público”, tanto que experimentaba hasta ganas de vomitar. Por tal motivo, el inversionista decidió tomar un curso de oratoria en Dale Carnegie, una empresa especializada en entrenar el habla y la presentación en público.



“De hecho, tengo el diploma en la oficina. Y no tengo mi diploma de la universidad ni tengo mi diploma de posgrado, pero obtuve mi diploma de Dale Carnegie allí porque cambió mi vida”, dijo Buffet para el medio citado con anterioridad.

(Lea además: La mujer de 28 años que vive como bebé por gusto: con pañales y chupetes).

Años después, Warren Buffet es considerado uno de los más grandes inversionistas del mundo y el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, una compañía que posee las acciones de diferentes grupos empresariales y que cotiza sus acciones propias en 400.000 dólares (más de mil millones de pesos).

Más noticias

- Marbelle arremete contra Rodolfo Hernández por foto con Gustavo Petro

- Preocupación por Ariana Grande: acosador entró a su casa en su cumpleaños

- Yina Calderón habla sobre video en el que se besa con una mujer

- Karol G y sus romances más conocidos

- Joven salió corriendo de una boda luego de que su novia atrapara el ramo

Tendencias EL TIEMPO