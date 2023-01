El periodista español Jordi Martín reveló este miércoles una ‘bomba’ en el programa ‘Intrusos’ que se transmite en el canal ‘América’, pues aseguró que la modelo argentina Wanda Nara le había sido infiel al futbolista Mauro Icardi con Keita Baldé Diao, un excompañero del deportista en el Inter de Milán.

Luego de causar alboroto esta noticia, el periodista volvió a charlar con Florencia de la Ve y entregó nuevas pruebas que confirman la relación entre la argentina y el jugador de fútbol español de origen senegalés que en la actualidad juega en el Spartak de Moscú.

¿Wanda Nara y Keita Baldé son novios?



El periodista español se pronunció sobre la supuesta relación entre la argentina y el futbolista senegalés. “Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora”, afirmó y sostuvo que ella le confirmó su relación con Keita.

Tras narrar la información que en un principio surgía del lado de Simona Guatieri, la expareja del futbolista, el comunicador dejó sin palabras al confirmar: “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita (Baldé) son novios”.

“¿Qué? No. ¿Y así lo dices? No, por favor, ponme la pava acá. Se me termina el programa y no sé cómo seguir y esperar hasta el lunes. No lo puedo creer. Estoy tan sorprendida como todos ustedes”, dijo Florencia de la Ve, tras lo revelado por el periodista.

Después, Jordi detalló cómo supo Icardi de la supuesta infidelidad: “Mauro Icardi descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona (exnovia de Keita y con quien se casó ocho meses atrás) y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice ‘eres una cornuda consentida’ es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar. Simona ha recibido las fotos de Dubai”.

Además, tras dar algunos detalles de la charla que tuvo con la hermana mayor de las Nara, dijo: “Me dice Wanda que Keita le dice que él ya no está con Simona”. ¡Pero si se casaron hace ocho meses! Hasta hace dos días subieron fotos juntos. ¿En qué momento se separaron?”, le preguntó Nancy Duré, panelista del programa.

“Esto es lo que le traslada y le cuenta (Wanda a Keita). Pero él le dice que no está con ella (Simona) y Wanda no está con Mauro entonces se fue a Dubai y ya. Icardi se enteró de esta infidelidad mirando ‘Intrusos’”, sostuvo Martin.

“Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero un momento. Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”, agregó.

“Me dice que está tranquila y que está viviendo esto con pasión e ilusionada. Que no quería que esto se destapase, ni ella ni Keita. Querían mantener esto un poquito en la sombra. Icardi sí sabía esto y él está desesperado para que vuelva. Me dice ‘Jordi, lo que pasará en el futuro, no lo sé. Hoy por hoy no quiero volver con Mauro’”, siguió contando lo que le dijo Nara por teléfono.

Asimismo, el español confirmó que la argentina está ilusionada con esta relación y que no lo hace por dinero ni interés de por medio: “Me dice ‘yo tengo cuatro veces más plata que Keita. A Dubai me invitó él, pero yo tengo más plata’. Yo la veo entusiasmada y no lo hace por dinero”.

¿Cómo nacieron las especulaciones sobre el romance de Wanda Nara y Keita Baldé?



El periodista Jordi Martin contó en ‘Intrusos’ cómo Wanda le habría sido infiel al futbolista del Galatasaray con Keita Baldé. “Anoche se produjo una discusión tremenda entre Mauro Icardi y Wanda Nara, según me contó el entorno directo de él, ella se escapó a Dubai con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi”, detalló el periodista español.

“Me dicen que este jugador lleva casado ocho meses y, a poco de casarse, conoció a Wanda y hubo un flechazo entre ellos. Keita Baldé viajó a Dubai con su equipo a jugar unos partidos y ella se escapó para verlo”, anunció, entre otra información.

“Están alojados juntos en un hotel. Lo que me dicen es que Wanda y Mauro se estaban reconciliando, incluso ella llegó a plantearse volver a Estambul con Icardi y esto ha sido una puñalada para él”, finalizó Jordi.

El Comercio / Perú (GDA)