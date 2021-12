Desde que internet se volvió accesible para la mayoría de la población del planeta, a mediados de los años 90, la opinión pública digital ha dado por sentado algunas historias. Suelen creer en noticias falsas y ven algunos mitos como reales.

Tal ha sido la influencia del mundo digital que hasta la política se ha inmiscuido en crear cualquier tipo de invento para desacreditar a ciertos sectores de la sociedad y poner la balanza a su favor por la disputa administrativa de una nación.



También se han visto historias un tanto ridículas, pero que calan tan fuerte dentro del mundo cibernético que son viralizadas hasta llegar al punto de ser creíbles para quienes las leen.



Aunque no hay que creer todo lo que se ve en la red, y lo que llega a sus dispositivos debe ser contrastado por otras fuentes, en reiteradas ocasiones lo que parece falso se ve tan real que algunos confían de forma ciega en su veracidad.



Los mitos y leyendas, que parecían ser antes de la digitalización un tema regional y propio de una tradición cultural, ahora se han globalizado: fantasmas, monstruos, ritos y profecías hacen parte de la ‘historia efímera’ de internet.



Conozca algunos de los mitos urbanos más virales que hicieron eco en el mundo digital.

La criogenización de Walt Disney

Uno de los mitos más virales de la historia lo lleva Walt Disney, el creador de una de las compañías de entretenimiento más longevas y exitosas de la historia.



El creador de Mickey Mouse murió el 15 de diciembre de 1966, en un hospital de California, Estados Unidos. El inicio de la profecía nació en aquella época.



Dos semanas antes de morir, el magnate fue internado en un centro hospitalario debido al hallazgo de un tumor en uno de sus pulmones.

Walt Disney Foto: AFP

El propio Disney y sus familiares no querían que la noticia se supiera por el éxito que estaba teniendo la marca a nivel internacional. Aún en el limbo de la vida, el empresario quería evitar que su empresa se viera sacudida en un momento tan favorable a nivel económico.



El cinco de diciembre de ese año, el magnate fue operado con éxito y el tumor fue removido, pero su enfermedad ya se había esparcido por otros lugares de su cuerpo.



La noticia de su operación se supo y el empresario recibió a la prensa en el hospital. Se le veía ‘fresco como una lechuga’, por lo que medios de la época informaron su fructífera recuperación.



Con la noticia de su fallecimiento, apenas diez días después de su última e improvisada rueda de prensa, los rumores se empezaron a esparcir. ‘Qué raro que se le haya visto tan repuesto, pocos días antes de su muerte, ¿no?, ¿qué sucedió realmente con Walt Disney?’, decían algunos críticos.



La historia se empezó a gestar cuando los allegados al dibujante no permitieron que nadie se acercara al funeral. Fue un tema muy privado y al que solo asistieron algunas personas ‘contadas con las manos’, relata el diario ‘El País’.



Tampoco se aceptaron que se donaran rosas y coronas de flores en homenaje. En su lugar, los familiares del fallecido pidieron que donaran algo de dinero a la Fundación de las Artes de California que había fundado Disney.



'Walt Disney’ muestra los triunfos de este ilustrador estadounidense que se convirtió en un ícono. Foto: Film & Arts

A raíz de ello, algunos ciudadanos empezaron a correr la voz argumentando que ese dinero iba a ser dirigido al tratamiento de criogenización del empresario. Y razones tenían, pues para la época este tipo de experimentos estaban empezando a tomar fuerza en Estados Unidos, solo cinco laboratorios estaban promoviendo la iniciativa en ese entonces, argumentó el medio citado.



Con la llegada de internet la historia volvió a tomar fuerza y algunos internautas especulan que Walt Disney volverá a ser despertado cuando la humanidad haya encontrado la cura para el cáncer.



Lo cierto es que, poco tiempo después de su fallecimiento, fue incinerado y sus restos enterrados en el panteón de la familia ubicado en el cementerio Lawn Memorial Park, en California.

La leyenda de Teresa Fidalgo

Este es, sin duda, uno de los videos más viralizados en la historia de YouTube.



Todo se remonta a 1988, en Portugal. Algunos medios de ese país registraron un accidente vial en la carretera denominada Sintra. Allí murió Teresa Fidalgo a causa de las lesiones producidas por el choque. Desde entonces miles de personas aseguraban verla rondar, como un alma en pena, por el borde de la vía.



Cinco años más tarde, Tiago, David y Fania, de quienes solo se tiene esa referencia, se dirigían a una fiesta sobre la misma carretera en que habría fallecido Fidalgo.

El vídeo terminó siendo mentira. Uno de sus protagonistas terminó siendo cineasta y productor del corto. Foto: YouTube

David tenía una cámara de video y estaba grabando todos los hechos de la noche. Durante el trayecto a la fiesta se toparon con una mujer vestida con un velón blanco que caminaba por la vía. Al inicio no fue de importancia, pero luego decidieron devolverse a brindarle ayuda.



Al volver a ver a la mujer se dieron cuenta que no presentaba mayor complicación acercarla hasta algún punto. Sin embargo, no se imaginaban que aquella persona, al parecer, era Teresa Fidalgo.



Ella se presentó, les dijo su nombre y, cuando todo parecía estar en calma, les mencionó: “Miren, allí es donde tuve un accidente y morí”.



David, quien iba junto a ella, volteó la cámara y el rostro de Teresa estaba ensangrentado. El conductor, espantado por lo que estaba viendo, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose abruptamente.



La leyenda cuenta que Thiago y Fania murieron en el lugar de los hechos. David, quien fue el único sobreviviente, narró los hechos a la policía, argumentando que había una cuarta persona, pero el cuerpo no fue encontrado.



En los ‘primeros pasos’ de YouTube en Latinoamérica, los usuarios de internet compartían el video asegurando que se trataba del metraje fidedigno de un accidente vial causado por un espíritu captado en cámara.



Lo cierto es que el video es falso y David Rebordao, cineasta portugués, es el creador del metraje. A raíz de la viralización de este corto logró hacerse un nombre dentro de la industria del séptimo arte en Portugal.

Muertes por Pokemón

Con el auge de los videojuegos en el siglo pasado también llegaron algunos mitos en torno a ellos, pues algunas personas mencionaron que estaban malditos, satanizados o que en sus códigos venían mensajes subliminales que hacían a cambiar la percepción de quienes los jugaban.



Una de las historias que más causó intriga fue la del juego de Pokemón lanzado para Game Boy a finales del siglo XX. Decían que la instrumentalización producía sentimientos negativos en aquellos que escuchaban sus melodías. Una versión que se empezó a volver tendencia en los foros de internet de inicios de los 2000.



Pokemón Red and Green fue creado por Satoshi Tajiri Foto: Pokemón

La canción era titulada ‘Lavender Town’ y, como todo creppypasta, inició con diferentes versiones. El primer argumento que daban algunos detractores de los juegos de consola era que la melodía lanzaba unos sonidos muy agudos que sólo eran perceptibles por los niños y no por los adultos.



A la canción también se le endilgaban hemorragias nasales, irritabilidad, dolores de cabeza y otros padecimientos.



En internet se difundió la ‘leyenda urbana’ de la muerte de más de 200 niños a causa del videojuego, sobre todo en Japón, lugar de donde es originalmente la saga de anime.



Lo cierto es que jamás se pudo determinar que el juego haya producido las muertes que se registraron en aquella época en ese país asiatico.



El videojuego, de igual forma, se comercializó en todo el mundo y la ‘letalidad sonora’ quedó apenas en un rumor que asustó a más de un adolescente que empezaba a navegar -con cierta imprudencia- por los foros de internet.

Pokemon Blue/Red - Lavender Town Pokemon Blue/Red - Lavender Town Pokemon Blue/Red - Lavender Town Foto: iStock

McDonald’s y la autenticidad de sus productos

Durante mucho tiempo circuló por la red el mito que decía que la carne de las hamburguesas de McDonald’s no venían precisamente de animales de granja, o que sus productos estaban genéticamente adulterados para que su sabor fuera más adictivo.



Todo tipo de teorías rutilantes llegaron a sonar en torno a la icónica compañía de hamburguesas. Incluso una pareja de hermanos aseguró tener una hamburguesa de 1999 que se encontraba en perfecto estado: sin hongos, descomposición o algún tipo de proceso degenerativo.

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: Archivo particular

Algunos afirman que esto se debía a que los alimentos de la compañía estaban conformados de un sin fin de conservantes, químicos e ingredientes sintéticos para lograr un alto estado de conservación.



Si bien el video de la ‘hamburguesa eterna’ fue publicado a finales de 2018, ya se venían gestando algunas campañas en contra de McDonald's por su supuesta negligencia con la salud del consumidor.



Algunos internautas han afirmado que la carne es hecha con las sobras que quedan en los mataderos de los países donde opera la firma con el fin de ahorrar costos.



Unas versiones que no han podido ser comprobadas, pues McDonald 's ha desmentido todo tipo de aseveraciones en su contra y lo ha sustentado por medio de certificados sanitarios u otros documentos con los que evidencia que cumple con todas las normativas de seguridad.



Incluso la firma, desde 2014, tiene una iniciativa para que los usuarios puedan entrar a sus cocinas a ver el proceso de cocción y la calidad de las carnes. Sin embargo, siguen las especulaciones en torno a los conservantes de los alimentos.



De hecho, en varios foros de internet pululan las ‘leyendas urbanas’ que hablan de los macabros procesos en las cocinas o los objetos más insólitos hallados entre la comida. Pero todo, al menos hasta el momento, se queda en el recuerdo estremecedor de quien lo leyó y lo creyó pero logró desmentirlo averiguando en portales de medios especializados.

Slenderman

Para algunos especialistas en ‘creepypastas’, este es el primer personaje de terror creado en internet que ha tenido gran repercusión en la cultura popular virtual. El personaje fue creado en 2009 por Victor Kanudsen y se viralizó luego que sus imágenes editadas con Photoshop fueran compartidas en un foro.



Desde entonces el personaje fue objeto de memes, burlas e historias que ayudaron a crear, en la cultura popular, inicialmente de los Estados Unidos, la leyenda de este monstruo alargado, con rostro pálido y sin facciones que acecha a niños y adolescentes.



La historia tomó un giro trágico cuando Anissa Weier y Morgan Geyser, dos adolescentes de 14 años fanáticas de los mitos urbanos, atacaron, en nombre de Slenderman, a una de sus compañeras de clase con el argumento de honrar el nombre de esa entidad mítica.



La víctima, identificada como Payton Leutner, fue encontrada agonizante por un ciclista que transitaba por la Interestatal 94, en Illinois.



El deportista la llevó a un centro asistencial donde pudieron salvarle la vida.

Weier y Geyser fueron arrestadas y enviadas a comparecer con la justicia por intento de homicidio agravado. Ambas fueron sentenciadas a reclusión en un centro psiquiátrico.



El caso abrió un debate frente a los contenidos y la restricción de flujo de información falsa en plataformas de gran relevancia mediática. También se les puso la lupa a varios incidentes relacionados con Slenderman, en el cual se veían implicados adolescentes y niños.

