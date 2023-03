El día de ayer, en las redes sociales, especialmente Twitter y TikTok, se volvieron virales unos videos del negocio ‘Severo sinvergüenza’ ubicado en el Parque del Perro, en Cali. Se trata de un local de Waflles que ofrece una experiencia inmersiva en la sensualidad.

En este lugar se pueden encontrar wafles y helados con forma de penes o vaginas. Además, las personas que atienden suelen realizar dinámicas eróticas con los clientes. Sin embargo, el video que circula en internet ha causado todo tipo de comentarios por parte de los internautas.



En el corto clip se puede ver a una mujer con la blusa abajo. El mesero le aplica leche condesada en su pecho y después lo lame. Esto ocasiono varios gritos por parte de los comensales del local, los cuales se veían emocionados por esta situación.



(Lea también: Diego Guauque habla de sus crisis: ‘Este sufrimiento no es solamente de uno’).



El medio ‘Caracol Radio’ habló con el vocero del establecimiento quien comentó que esta situación fue un tropiezo de uno de sus colaboradores en medio de la atención. Asimismo, expresó que:



“Todo dentro del establecimiento es consensuado, se hace una experiencia y la persona que este allí pone el límite hasta donde quiere llegar. Con el caso se tomaron las medidas pertinentes, pero no se sancionó, no se sacó del establecimiento porque pensamos que un error lo comete cualquiera, pero si se llegó a un acuerdo con él”, comentó.

Además, explicó que en el local no se pueden cumplir todos los deseos que tengan los clientes. “No podemos como ajustarnos a las necesidades o a las experiencias que quieran las personas, no. Pero si tenemos algo que ofrecerles con respecto a la sensualidad”, aseguró.



También, aclaró que en el local no se permite el ingreso de menores de edad y que hasta el momento no han recibido ninguna sanción o citación.



(Le puede interesar: Así se verá Bogotá con el metro terminado, según Inteligencia Artificial: fotos).



Por otro lado, uno de los empleados de la tienda que habló con el mismo medio nacional expresó que: “Tenemos una temática en atención que parte desde el morbo y tenemos un nivel de humor que es muy agradable”.



Asimismo, confesó que una situación como la del video no se volverá a repetir. “No va a volver a suceder, fue parte de un error que cometió uno de los compañeros de trabajo y la verdad yo me siento comprometido y eso no volverá a suceder”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Con invitados de lujo, Lele Pons y Guaynaa celebraron su boda

El problema de salud de Fanny Lu que la obligó a cancelar conciertos

Joven se casa con su padrastro y enciende polémica: 'La mejor decisión'