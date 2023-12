Vuelve a las pantallas 'Zorro': este es el primer y emocionante trailer

Zorro es una serie compuesta por 10 episodios que transportarán a los espectadores a una emocionante aventura llena de acción y valentía en el siglo XIX. La historia sigue a Diego de la Vega mientras asume el papel de Zorro para desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia.



Además de luchar por la justicia en Los Ángeles, Diego debe enfrentarse a los desafíos de ser un héroe y entender cómo su papel afecta a California en una época de cambio constante.



Al debut del tráiler oficial de Zorro, se suma la noticia de que el ganador de 28 premios Grammy y Latin Grammy, Juanes, estrenó Nacimos Solos, el primer sencillo de la banda sonora de Zorro.



“Siempre quise trabajar con Julio Reyes Copello y me gustó la canción desde el momento en que la envió, ya que sentí que fue creada para encajar perfectamente conmigo. También me encanta compartir música que llegue a la gente y establezca un tono dentro de un proyecto cinematográfico, así que me emocionó saber que sería parte de esta serie especial de Prime Video”, dijo Juanes.



“Todas las canciones escritas para la serie intentaron capturar la experiencia de vida de los personajes en el contexto de una sociedad bastante primaria y violenta. 'Nacimos Solos' es un retrato de la insoportable soledad de un ser humano que se enfrenta a la supervivencia en circunstancias adversas y hostiles, añadió Julio Reyes Copello

