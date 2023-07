Esta historia es una de las leyendas urbanas más impresionantes, pues cuenta que hace 34 años sucedió algo extraño en el aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil. Esto se debe a que aterrizó el vuelo 513, que llevaba más de tres décadas perdido, además, en su interior tenía 92 esqueletos a bordo, incluyendo el piloto.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Existen diferentes teorías sobre lo que le pudo suceder a este vuelo, pues hay personas que creen que es una historia verídica y otros que la catalogan como un mito o una leyenda, ya que en realidad no existen una prueba confiable sobre el caso, excepto un informe que realizó el periódico 'The Weekly World News Tabloid' en 1989.



En la nota del medio cuentan lo que pasó, pero no incluyen el testimonio de ninguna persona o empleado del aeropuerto, por esta razón algunos creen que nunca sucedió.



(No deje de leer: Video: Shakira bailando 'Hips Don't Lie' en una fiesta de 'Vogue').

¿Qué fue lo que pasó?

Según el medio ya mencionado, el 4 de septiembre de 1954 despegó de Alemania el vuelo comercial 513 de Santiago Airlines con destino a Porto Alegre, Brasil. Sin embargo, este simplemente desapareció en medio del océano atlántico.



Tras su desaparición, las autoridades asumieron que este se había estrellado, aunque se realizaron diferentes búsquedas, nunca lograron encontrar alguna parte del avión o sus ocupantes.

Dos años después, en 1956, Santiago Airlines se fue la bancarrota. Luego de un largo tiempo, para ser exactos tres décadas y medio más tarde, el 12 de octubre de 1989, en el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, se vivo algo que para muchos fue espeluznante.



(No deje de leer: Wimbledon: Princesa de Gales, Kate Middleton, emocionó con lágrimas en final femenina).



En los aires circulaba un avión, este era un modelo antiguo que desde hace varios años se había dejado de fabricar, y aterrizó sin contactar a la torre de control. Luego de aterrizar, el avión rodó hasta la plataforma y sé detuvo, manteniendo sus motores funcionando.



Una de las primeras cosas que sorprendió, a más de una persona, fue el nombre de la aerolínea. Luego, varios empleados del aeropuerto se acercaron para saber de donde provenía, pero cuando abrieron las puertas, todo se volvió mucho más extraño, ya que descubrieron 92 cadáveres, incluyendo los cuatro miembros de la tripulación, los cuales todavía estaban en sus asientos.

Facebook Twitter Linkedin

El supuesto avión se perdió el 4 de septiembre de 1954. Foto: iStock

Una de las escenas más perturbadoras fue que el esqueleto del piloto, el capitán Miguel Víctor Cury, estaba sentado en su silla y aparentemente todavía agarraba los controles. Fue en ese momento que descubrieron que era el vuelo 513 que había desaparecido hace 35 años.



Para algunas personas de la época, el avión atravesó por una distorsión del tiempo. Sin embargo, acusaba dudas que un cadáver haya podido conducir el avión. Para algunos esta historia es verdadera, pero para otros es una mentira y es un misterio que hasta el día de hoy no tiene explicación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Quiénes serán los nuevos jurados de 'Yo me llamo'? Esto dijo Amparo Grisales

Influencer ‘Juliana Danza’ asegura ser la 'prima perdida' de Amparo Grisales

Video: la pelea por ‘fanático’ que se tomó una cerveza de Pipe Calderón