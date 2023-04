La reconocida presentadora Julieta Piñeres se sinceró con sus seguidores en Instagram y habló sobre un tema que se había reservado por bastante tiempo, relacionado con una enfermedad de transmisión sexual que contrajo.

“Esto que les voy a contar es uno de los secretos mejores guardados que he tenido por muchísimos años y que hoy comparto con ustedes, esperando que a alguien le ayude o le sirva”, comenzó diciendo en un video compartido en redes sociales.



Luego, dijo que, aunque no le era fácil aceptarlo, se había contagiado del virus del papiloma humano, el cual se propaga a través del contacto sexual o íntimo con una persona infectada y con el que se corre el riesgo de desarrollar cáncer, según indica el portal Medline Plus.

Precisamente, en el caso de Julieta, ella confirmó que l e habían diagnosticado un precáncer de cuello uterino.



“Para quienes no lo saben, el VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común y en algunos casos, exactamente en el mío, da origen al cáncer de cuello uterino. Para empezar, no presenta síntomas. Su periodo de incubación puede ser de hasta 10 años y es el tercer cáncer más frecuente en mujeres en el país”, explicó en el clip.



Agregó que el VPH puede ser transmitido por los hombres y ellos mismos lo pueden padecer. También, la presentadora aseguró que, pese a las dificultades, pudo superar la situación y convertirse en madre.



Hizo un llamado a las personas para que se informen sobre la prevención de esta y otras enfermedades de transmisión sexual.



“Hoy, sin pena, les digo que a mí me pasó y desafortunadamente le puede pasar a cualquiera de ustedes si no hacemos algo al respecto”, concluyó.



En cuanto a la prevención del VPH, Medline Plus señala que el uso correcto de los condones de látex reduce en gran medida el riesgo, aunque no lo elimina por completo.

