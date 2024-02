¿Por qué el voto de Martha Isabel Bolaños, de ‘La casa de los famosos’, fue anulado?

En la noche del 21 de febrero, se vivió la primera nominación cara a cara en ‘La casa de los famosos Colombia’, dejando en el aire tensión entre ambas habitaciones.

Los integrantes del infierno fueron los primeros en dar a conocer su voto que fue casi unánime hacia Mafe Walker, a excepción de Omar Murillo, quien llamó a la tarima a Martha Isabel Bolaños.



(No deje de leer: 'La Segura' se despacha contra de Martha Isabel en ‘La casa de los famosos’: 'Morronga').

De la misma manera, Nataly Umaña, al ser la líder de la semana, tuvo la oportunidad de escoger un nominado más aparte de la votación y fue a ‘Culotauro’, con quien ya ha empezado a tener algunos roces.



Cabe mencionar que, Karen Sevillano, de la habitación del cielo, desde el inicio ha expresado que se siente una integrante más del infierno, motivo que la llevó a escoger a Mafe Walker para quedar en riesgo de eliminación.

Varios votos se anularon en ‘La casa de los famosos’

La mujer que dice tener conexión con los extraterrestres tomó al inicio con buena actitud la nominación, pero al final, no pudo ocultar su enojo por el complot que se había armado en su contra.



Igualmente, el cometido de la habitación del infierno no se consiguió gracias a que ‘El Jefe’ anuló todos los votos, argumentando que en ‘La casa de los famosos’, están prohibidas este tipo de estrategias.



(Lea también: 'Culotauro' fue aplaudido en 'La casa de los famosos', no se limita por su discapacidad).

En ese momento, el mando pasó a la habitación del cielo y la mayoría llamó a Sandra Muñoz por el fuerte comentario que le hizo a Mafe sobre ahorrar el agua del planeta Tierra, algo que, según Julián Trujillo, se entendió como si la actriz se burlara de la médium por sus creencias alienígenas.



Martha Isabel fue una de las que votó por Sandra, asegurando que antes tenía a otra persona en mente, pero tras ver la ofensa hacia Walker, decidió nominarla.

“Mi nominada es Sandra. Mi voto no era por vos, Sandra, pero a raíz de lo que acaba de pasar lo cambié. Y no iba a votar por vos porque a pesar de todos los roces que hayamos tenido, que han sido más bien espejos, tengo ese bonito recuerdo tuyo, cocinas sabroso, sos una vieja berraca. Pero ahorita vi algo que no, muy fuerte, algo que no es tan chévere”, le dijo Bolaños a Sandra.

A pesar de sus declaraciones, ‘El jefe’ anuló el voto de ‘La Pupuchurra’ porque antes de expresarlo en la tarima, se lo contó a Mafe en voz baja.



Tras lo sucedido, en la transmisión del Canal RCN, el formato decidió que los nominados restantes irían a la tabla de sentencia y el domingo, uno de ellos será el eliminado.



(Le podría interesar: ¿Quién es y por qué es famosa Isabella Sierra de ‘La casa de los famosos’?).

Quienes están en riesgo esta semana son: ‘Melfi’, Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo, Sandra Muñoz, Diana Ángel, Johana Velandia, Sebastián Gutiérrez y José Miel.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Luis Miguel visitó famoso restaurante de Bogotá y dejó detalle por la atención

Los signos que tendrían la posibilidad de viajar en el 2024, según la astrología china

Harry Styles estrena look 'de abuelito' y genera opiniones divididas en sus fanáticas