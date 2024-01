Volver con el o la ex: ventajas y desventajas de una decisión muy importante

Finalizar una relación amorosa puede ser una de las decisiones más difíciles y dolorosas. Sobre todo si es de años, ya que el vínculo se ha creado más allá del afecto que existió en un principio y con el paso del tiempo, esta pareja se convierte en un ser casi que imprescindible en la vida del otro, al menos eso es lo que se piensa antes de dar por terminado el vínculo.



Son varios los factores que pueden concluir con un noviazgo o un matrimonio, una infidelidad, un disgusto constante, una falta de afecto, entre otros. Sin embargo, hay quienes creen en las segundas oportunidades y se plantean si volver o no con su expareja. Si es el caso, el objetivo sería pensar que tan beneficioso podría ser y qué desventajas tendría.

De acuerdo con la psicóloga de pareja Gloria Sierra Uribe y autora del libro 'Amores que matan, amores que sanan' publicado en 2022, antes de regresar de manera definitiva se recomienda que recuerde las razones de la ruptura y analice detenidamente que los llevó a ese lugar.



Le puede interesar: ¿Es buena idea volver con mi ex? Tenga en cuenta estos aspectos antes de hacerlo



Entender si es posible arreglar los motivos causantes de la separación, si ya existe un perdón en caso de un engaño o si los dos sienten que son capaces de pasar la página de lo ocurrido y trabajar en los comportamientos que afectaron al desgaste de la relación.

Desventajas de regresar con su ex

Según el portal de psicología online 'Siquia', volver a su relación anterior puede desencadenar conflictos más fuertes con respecto al motivo por el que decidieron terminar si antes no hay una intención de mejora y de arreglo en ello.



Emociones como el rencor, la falta de confianza y la irá pueden suscitar contantemente y en gran medida si no existe un trabajo previo en el perdón y a las faltas que llevaron a terminar el vínculo.



De igual forma, también analizar si el deseo de volver se debe a una decisión viable de parte y parte a causa de la historia construida entre los dos que valdría la pena recuperar o si se debe a una dependencia emocional.

Tómese su tiempo para analizar de manera consciente si puede ser una buena decisión. Foto: iStock



Así lo confirma el portal de la clínica de salud mental 'López Ibor' de España en su portal, donde asegura que este patrón de comportamiento se debe a la carencia afectiva y al miedo a estar solo



Siga leyendo: ¿Cómo saber si ya superó a su ex? Estas cinco señales le darán la respuesta



"La persona que experimenta dependencia emocional a menudo siente una necesidad abrumadora de estar cerca de la persona de la que depende, de buscar su aprobación para todo. Los sentimientos de bienestar y de autoestima dependen de esa otra persona. Esto es como una adicción y es por eso que la persona que la padece puede experimentar ansiedad y miedo cuando no están juntos", señala la entidad en su sección digital.



En dicho caso lo más razonable es trabajar en este patrón y no regresar con la otra persona por una necesidad que necesita de un espacio y tiempo a solas para ayudar reducir esta sensación.

Posibles beneficios de intentarlo de nuevo

A pesar de llevar tiempo y de tener una historia juntos, regresar con su expareja equivale a iniciar una nueva relación. Esta es un nuevo comienzo para no repetir los errores cometidos anteriormente y darle un rumbo renovado al vínculo y que este sea muchísimo mejor.



Lea también: Expertos en psicología explican como ser feliz sin depender de la aprobación de amigos



Sin un carácter de reconciliación, intentarlo de nuevo no tendrá sentido, solo incrementará el daño en la relación construida: "Se requiere que el "contexto sea sentimentalmente ‘limpio’ en el sentido de que no haya ‘contaminación’ del pasado, o esta sea lo menos posible para entrar como nuevos a la segunda oportunidad, sin olvidar la maleta de aprendizajes como: ‘no queremos ninguna forma de violencia o maltrato ni que falte el diálogo o la comunicación”, afirmó Sierra en entrevista con la revista 'Carrusel'.



Por otro lado, si hay niños, como fruto de su relación, que los padres renueven sus afectos y trabajen para estar juntos, también ayuda a la unidad familiar y a que estos se sientan más seguros dentro de su hogar.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

