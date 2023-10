Volver al Futuro: así se ven sus actores 38 años después de su estreno en 1985

Hace 38 años el mundo se maravilló con la llegada de 'Volver al Futuro' a la gran pantalla, una película que se convirtió en un clásico de la ciencia ficción y dejó una marca imborrable en la cultura popular.



A medida que las décadas han pasado, los actores que dieron vida a estos personajes icónicos han seguido sus propios caminos. En 2023, es el momento perfecto para descubrir qué ha sido del elenco de esta querida película.

La trama de la película sigue a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y al científico excéntrico Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Su historia comienza cuando Doc Brown inventa una máquina del tiempo en forma de un DeLorean, y Marty accidentalmente viaja al pasado, específicamente a 1955. Allí, Marty se encuentra con sus padres cuando eran jóvenes y, sin querer, altera el curso de la historia.



La película se centra en los esfuerzos de Marty y el Doc por corregir las consecuencias de este viaje en el tiempo y asegurarse de que Marty no altere su propia existencia al cambiar el pasado. La trama presenta una mezcla de elementos de comedia, aventura y ciencia ficción, y aborda temas como la importancia de las decisiones y las relaciones familiares.

'Volver al Futuro' fue un gran éxito tanto en taquilla como en crítica, lo que llevó a la creación de dos secuelas, 'Volver al Futuro II' en 1989 y 'Volver al Futuro III' en 1990, que continuaron la historia de viajes en el tiempo de Marty y el Doc. La trilogía se ha convertido en una de las sagas cinematográficas más queridas y perdura como un hito en la cultura popular.

El legado de 'Volver al Futuro':¿qué ha sido del elenco 38 años después



Michael J. Fox (Marty McFly):



Michael J. Fox, quien interpretó al inolvidable Marty McFly, enfrentó un desafío de vida en los años 90 al recibir un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Aunque la enfermedad afectó su capacidad para actuar, no frenó su determinación ni su espíritu.

El actor canadiense ha continuado trabajando en proyectos de voz, como la voz de Stuart Little, y ha tenido apariciones en series como 'Designated Survivor' en 2018 y 'See You Yesterday' en 2019. En 2023, el mundo pudo conocer más sobre su valiente lucha en el documental 'Still', disponible en Apple TV.

Christopher Lloyd (Doc Brown):



Christopher Lloyd, quien interpretó al excéntrico Doc Brown, ha mantenido una carrera activa en la actuación. A sus 84 años, Lloyd sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Además de su papel icónico en 'Volver al Futuro', ha tenido papeles notables en series como '12 Monos' y fue el protagonista de la película 'Nobody' que se estrenó en 2021. También ha prestado su voz en series infantiles y ha tenido cameos en programas populares, como su aparición en la temporada 10 de "The Big Bang Theory."

Lea Thompson (Lorraine McFly):



Lea Thompson, conocida por interpretar a Lorraine, la madre de Marty, ha incursionado en la dirección en Hollywood.

En 2020, dirigió tres episodios de 'Stargirl', que forma parte del universo de DC Comics, y también asumió la dirección de dos capítulos de 'Star Trek: Picard'. Su versatilidad artística la ha llevado a nuevos horizontes en la industria del entretenimiento.

Thomas F. Wilson (Biff Tannen):



Thomas F. Wilson, quien personificó al infame Biff Tannen, se destacó no solo como actor sino también como comediante.

Aunque se ha mantenido alejado de los reflectores en los últimos años, ha hecho cameos en series como 'Legends of Tomorrow' y 'K.C. Undercover'. A pesar de su papel de matón en 'Volver al Futuro', Wilson ha demostrado su versatilidad en la actuación.

'Volver al Futuro' es una película que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, y su elenco ha continuado sus carreras de maneras diversas a lo largo de los años.



A pesar de los desafíos y cambios que la vida les ha presentado, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Thomas F. Wilson siguen siendo parte de la historia del cine y la televisión. Su legado y su contribución a la magia del cine perduran en el tiempo.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

