¿'Volver al futuro 4'? Lanzan tráiler hecho con IA y encienden las redes

La emoción ha envuelto a los fanáticos de 'Volver al Futuro' en redes sociales tras la aparición de un tráiler que simula ser de la cuarta película de la serie.

Este video, generado con inteligencia artificial, presenta a Tom Holland y a los actores originales Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Publicado por KH Studio en YouTube, el adelanto muestra lo que parece ser una nueva odisea de viajes en el tiempo.

En el metraje, Tom Holland interpreta a 'Jake McFly', un joven y talentoso inventor que descubre el diario perdido de 'Doc Brown', interpretado por Christopher Lloyd. Este revela secretos para mejorar la tecnología de viaje en el tiempo, llevando a 'Jake' por un camino lleno de caras conocidas, desafíos inéditos, y el esfuerzo de evitar que un enigmático enemigo reescriba la historia.



Hasta la fecha, este video ha alcanzado 2.5 millones de vistas y ha generado una considerable interacción en la plataforma.

"La sinopsis no está nada mal. Si hay un actor con el suficiente carismático para reinterpretar a 'Volver al futuro' ese es Tom Holland, sin duda", "Perfectamente elaborado. Gracias por dejarnos imaginar con ustedes" y "Me encantaría verla en la pantalla grande", son algunos de los comentarios que se leen.

La tercera y última entrega de la saga fue estrenada en 1990, cinco años después de la primera película, que llegó a las pantallas en 1985. Con un reparto de primera y un argumento atrapante, rápidamente se convirtió en una de las cintas más taquilleras y en una de las que, aún hoy en día, más recuerdan los espectadores.

¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial?

En otro contexto, Geoffrey Hinton, conocido como el “padre de la IA”, expresó su inquietud sobre los riesgos de la inteligencia artificial.



En un artículo en 'The New York Times', Hinton destacó la preocupación de que la IA pueda ser usada para difundir información engañosa en internet, complicando la habilidad de las personas para distinguir la verdad. Además, señaló que esta tecnología podría superar al cerebro humano en rendimiento y que no hay garantías de que pueda ser controlada.

Entre los riesgos citados están la creación de contenidos digitales indistinguibles de la realidad para el usuario promedio, el reemplazo de trabajadores en diversos campos, y la posibilidad de que la IA se transforme en armas autónomas o "robots asesinos".

Así es la tienda que funciona con inteligencia artificial

