Hace menos de una semana falleció la reina Isabel II a sus 96 años, en el castillo de Balmoral, en Escocia. A pesar de su edad, la muerte fue una sorpresa para la mayoría del mundo. En las últimas semanas no se había hablado de que estuviera enferma o al cuidado de médicos.



El fallecimiento de una figura como la Reina ha traído a colación cientos de teorías conspirativas. Algunos aseguran que la fecha tiene un significado en numerología y otros creen que fue presagiada desde años atrás.



Ahora las redes sociales estallaron luego de que apareciera un video antiguo de Robert Smith, el vocalista de la banda británica de rock ‘The Cure’. La grabación pertenece a una entrevista que realizó en 2012. En la misma habló mal de la monarquía inglesa y se despachó contra los descendientes de Isabel II. Antes de terminar, aseguró que la Reina moriría el siete de septiembre.



El cantante dio estas declaraciones en medio de un festival de música que se realizaba en Alemania. El canal donde habló es conocido como ‘ZDF.kultur’ y es uno de los programas artísticos más importantes del país bávaro.



"Siempre ha odiado a la Familia Real. Este año en particular, es jodidamente irritante con el Jubileo, y el año pasado fue aún peor con la boda, me vuelve jodidamente loco", expresó Robert Smith a inicios de la entrevista.



El vocalista se refería al matrimonio de William y Kate de 2011 y a la celebración de los 60 años de reinado de la monarca, que se conmemoró en 2012.



“Creo que habrá una revolución en Gran Bretaña. La Reina va a morir el 7 de septiembre, y habrá un gran levantamiento, y yo seré nombrado rey”, concluyó Smith.



El fallecimiento de la Reina fue anunciado el 8 de septiembre pasado. Sin embargo, algunos aseguran que por protocolo real es posible que no hayan revelado el fallecimiento hasta 24 horas después de que ocurriera. De igual manera, en redes sociales están sorprendidos por la cercanía y seguridad con la que Robert Smith dio una fecha.

SHUT THE FUCK UP ROBERT SMITH DID NOT ALMOST PREDICT THE EXACT FUCKING DAY SHE DIED pic.twitter.com/OVBc0XT6L5 — 🦇 never let mal go🦇 (@flamingcreature) September 8, 2022

El artista siempre ha mostrado su desprecio a la realeza. Foto: EFE

Robert Smith y la realeza

El británico pertenece a la banda de rock ‘The Cure’ que siempre se ha caracterizado por seguir las tendencias del ‘punk’ y mostrar rebeldía ante los gobiernos. Smith no ha perdido su mentalidad y cada que puede, lanza dardos contra la familia real de su país.



“No hay suficiente té en China para mí para tocar en un concierto de Jubileo. ¿Por qué voy a ser patrocinado por alguien que no ha hecho nada? ¿Cómo alguien más tiene derecho a conferir un honor? No saben nada de mí”, advirtió en la entrevista de 2012.



Smith ha explicado que su desdén por la monarquía se debe a que no considera que la riqueza deba ser heredada. Según él, nadie debería tener privilegios por sucesión.



También se refirió a los títulos de ‘Lord’ o ‘Barón’ que son comunes en su país. Explicó que jamás recibiría uno de esos “porque cómo se atreven a suponer que podrían darme un honor. Soy mucho mejor que ellos, nunca han hecho nada, son unos jodidos idiotas”.

