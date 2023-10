Las claves que aporta el documental de Netflix para lograr la longevidad

En Okinawa, una papa de color morado conocida como beni imo se ha convertido en el alimento predominante en la dieta de los ancianos de la isla japonesa. Para el investigador de la National Geographic, Dan Buettner, Okinawa es uno de los puntos de concentración de personas longevas en el mundo.



¿Cuál es el secreto de su longevidad y salud? Esta pregunta es el foco de la docuserie de Netflix titulada 'Vivir 100 años', en la que Buettner viaja a diferentes zonas azules del mundo para descubrir los secretos de una vida larga y saludable, sin enfermedades ni discapacidades.

En un emotivo momento de la serie, el centenario Umeto Yamashito, de 101 años, se encuentra de pie bailando con una sonrisa en compañía de sus amigos, mientras equilibra una botella bastante grande sobre su cabeza. Buettner le hace la pregunta crucial: "Si quiero llegar a tu edad, ¿qué me recomendarías?". La anciana responde con sabiduría: "Diviértete siempre. No te enojes. Diviértete con todos y haz feliz a todos. Yo nunca me enojo". Sin embargo, en esta docuserie, los secretos de la longevidad y la salud trascienden los consejos personales y simples.



Cada episodio de la serie documental presenta conversaciones con las personas más ancianas de cinco lugares en el mundo: Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, la isla Icaria en Grecia y la península de Nicoya en Costa Rica.



El ikigai y la jubilación

Uno de los entrevistados japoneses comparte su perspectiva: "Preguntaría a los centenarios: ¿cuál es tu ikigai?". El ikigai se refiere a una especie de misión o propósito en la vida, y muchos creen que es el factor principal para la salud espiritual de los longevos. En estas culturas, no se prioriza tanto la jubilación, ya que después de cumplir los 60 o 70 años, las personas siguen manteniendo sus mentes y cuerpos ocupados.

“He estudiado mucho tiempo los aspectos psicológicos de las personas cuando se jubilan”, comenta el psicogerontólogo peruano Carlos Orosco. “Una gran dificultad es ese cambio del rol que pueden ejercer los ancianos en una comunidad. Se ve en el inicio del documental, cuando la anciana está rodeada por la familia. Esto se tiene que reforzar, porque si no puede haber un distanciamiento de las relaciones interpersonales. Y lo otro es que ellos tienen un proyecto de vida, donde sienten una responsabilidad”.



En la serie, se desmontan estereotipos erróneos sobre el envejecimiento, como la idea equivocada de que descansar significa no hacer nada. En lugar de eso, se muestra que todas las personas entrevistadas son activas y siguen participando en actividades que les interesan. Carlos Orosco enfatiza que es crucial evitar que las personas mayores se sientan sobrestimuladas.

Consejos para los adultos mayores

La serie documental 'Vivir 100 años' de Netflix presenta más de 15 puntos clave sobre los hábitos de vida de las personas longevas. Almudena Pérez Tello y Carlos Orosco aplauden los siguientes y dan algunas consejos para que el adulto mayor en casa pueda llevar una vida emocional y física más saludable.

Comer sabiamente: alimentos de origen vegetal y alimentarse de forma moderada. Movimiento natural constante: actividad manual, jardinería, caminatas. Tener una visión adecuada del mundo: el desarrollo del propósito, la espiritualidad y la forma cómo se relajan. Cuidado con los estereotipos: las frases como “no te preocupes” pueden invalidar las emociones de los adultos mayores. Ocuparse en actividades de comunidad, por ejemplo, donde puedan hacer ejercicio o un arte. Si conoce o hay un adulto mayor en casa, el resto de personas debe reconocer su sabiduría y hablarle con respeto.

