En la actualidad, casi ninguna persona puede estar alejado de la tecnología, ya sea con la posesión de un celular, que lo mantiene conectado con el mundo exterior, hasta los videojuegos y otros dispositivos tecnológicos de los cuales más se está dependiendo.



A finales de los noventa, la película protagonizada por Keanu Reeves, 'Matrix', le mostraba que existía un mundo paralelo en el que las máquinas eran las que dirigían la vida humana.

Recientemente, el desarrollador de videojuegos del MIT -Instituto Tecnológico de Massachusetts- Rizwan Virk, expuso la teoría de que todo lo que se conoce en la actualidad hace parte de un mundo en el que cada quien se desenvuelve como jugador, pero que las personas no son conscientes de ello.



Así mismo, afirmó que también es posible que exista algo fuera de la realidad que se vive en el que todos están conectados y que no se puede hacer nada para modificarlo, al mejor estilo de la película 'Matrix'.



Según Virk, esto puede ser real ya que con los avances que el hombre ha alcanzado con la tecnología, los cuales pueden mantener en un solo servidor a millones de usuarios, de esta misma manera puede estar ocurriendo con el mundo. Así mismo, el desarrollador afirma que, después de haber realizado muchos análisis, cree que este mundo es nada más una simulación y que cada una de las personas no son seres biológicos sino simulados.



Tras estas afirmaciones, Virk cree que como el mundo actual es simplemente un videojuego, cada quien, como se hace efectivamente en los juegos, debe cumplir una misión y que si alguien no lo ha encontrado, debe procurar hallarlo para no ser superado por otros jugadores.



Con respecto a cómo saber si la teoría de Virk es realidad o no quedan muchos interrogantes, como el saber qué papel juegan las personas que rodena a cada quien con la misión que se tiene o si es posible escapar de la 'Matrix'.



Con relación a este tema de 'Matrix', varios usuarios de TikTok, el pasado 10 de abril comentaron que esta se había roto, luego de que una mujer argumentara que ingresó al baño por solo unos minutos y al salir se dio cuenta que habían pasado algunas horas, al igual que otros que contaron que ese mismo día les habían pasado muchas cosas inusuales como pérdida de objetos, dificultad de discernimiento de la realidad y pérdida de la noción del tiempo.



Virk no ha sido la única persona que se ha cuestionado la existencia de un mundo paralelo.



En el 2003, el filósofo sueco de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, se refirió a su investigación planteada en el libro '¿Está usted viviendo en una simulación de computador?' -¿‘Are you Living in a Computer Simulation?’ en inglés, en el cual explica que la realidad humana es una simulación creada y controlada por una 'civilización ultraevolucionada'.

