Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se observa a la jueza Vivian Polanía en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta en compañía de varios funcionarios y un hombre que le hace un baile erótico.



Las imágenes han causado gran indignación ya que estos actos se llevaron a cabo en una institución pública y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación contra los funcionarios que asistieron.



Inicialmente, el video fue publicado en las redes sociales de la funcionaria, pero fue borrado minutos después de su cuenta oficial, sin embargo, muchas personas lograron descargarlo y republicarlo en las redes sociales.



La fiesta, al parecer, se llevó a cabo para la celebración de amor y amistad, en el video se ven aproximadamente a 20 personas. Pero lo que más llamó la atención fue el baile que le realizó un hombre a la jueza que se encontraba sentada en una silla.



Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio (@alirio_alvarez) September 19, 2023

Luego de hacerse viral en las redes sociales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó: "Iniciar investigación a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Norte de Santander que aparecen en un video divulgado en redes sociales y medios de comunicación, con ocasión de la celebración del día de amor y amistad, al parecer en las instalaciones del Palacio de Justicia, Francisco de Paula Santander de Cúcuta".



¿Quién es el hombre que aparece bailando con Vivian Polanía?

Luego de investigar en las redes sociales de la empresa que presta los servicios de waffles eróticos, se encontró al joven que aparece en las imágenes y quien baila de manera sensual a la jueza.

Hombre que le bailó a Vivian Polanía

Joven del baile de Vivian Polanía

En sus redes sociales el joven se hace llamar 'Camilo' y en sus fotografías se ve dedicación al mundo fitness y al deporte. En su perfil de Instagram no se encuentra mucha información sobre sus hobbies o carrera.



Cabe destacar que el joven puso privadas sus cuentas en redes sociales mientras se realizaba esta nota.



Sin embargo, en las redes sociales del local de waffles para el que trabaja se leen comentarios como: "Ahora dan más ganas de ir", "como que de repente se me antojo un waffle".



¿Qué dijo Vivian Polanía?

Frente a esta polémica, la jueza Vivian Polanía manifestó en 'W Radio': "Nos invitaron a una fiesta de Amor y Amistad. Se llamaba 'Fiesta de colores'. Para entrar, cada juzgado tenía que hacer una entrada 'animada' (...) no creo que sea un video de carácter sexual".



"Están diciendo muchas mentiras. El chico nunca se desnudó, él no es ningún estríper, el muchacho llegó con su delantal (...) no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles, ¡unos waffles!", declaró Polanía, jueza de Control de Garantías.



La jueza también manifestó que ella no había organizado el evento como se manifestó en las redes sociales, adicional a esto, "no hubo alcohol ni ninguna otra situación irregular. No es cierto que tenga connotación sexual"

Vivian Polanía ya había estado en otra polémica por aparecer semidesnuda y fumando

El pasado mes de noviembre, la jueza Vivian Polanía había estado envuelta en una polémica tras conocerse un video en el que aparece acostada en su cama, con escasas prendas de vestir y mientras fumaba un cigarrillo.



Por esta conducta, se había suspendido a la jueza durante tres meses, pero la decisión fue revocada por La Comisión Nacional de Disciplina Judicial.





“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, dice la decisión.

