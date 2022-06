Tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales, muchos internautas le han hecho comentarios de burla a la cantante Marbelle, quien en días pasados había afirmado que se iría del país si Gustavo Petro era elegido como presidente, para que cumpla con su promesa.

Ante esta situación, la cantante ha respondido por medio de sus historias de Instagram lo siguiente: “Si a mí me da la perra hijue**** gana me quedo aquí, porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.



Asimismo, se ha dedicado a responder los comentarios de burla que hicieron Gustavo Bolívar y Margarita Rosa de Francisco sobre su salida del país.



“Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a escribirme para indultos y para pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso, entonces no se ofendan cuando respondo”, comentó la cantante.

Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus Matoneadores a escribirme para indultos y para pedirme que me vaya del país … detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso

Entonces no se ofendan cuando respondo — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

La aerolínea colombiana Viva Air también se ha sumado a esta dinámica y le escribió a la cantante lo siguiente:



“¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a súper bajo costo en vivaair.com”.

¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? 😅



Lima 🇵🇪

Miami 🇺🇸

Buenos Aires 🇦🇷

São Paulo 🇧🇷

Punta Cana 🇩🇴

Ciudad de México 🇲🇽

Orlando 🇺🇸

Cusco 🇵🇪

Cancún 🇲🇽



Todos a Súper Bajo Costo en https://t.co/rx0KDuvCvQ 💛✈️#VuelaMas — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) June 20, 2022

Hasta el momento, el tuit tiene más de 5 mil ‘retweets’ y 30 mil ‘me gusta’. Marbelle todavía no se ha pronunciado al respecto, pero los internautas han dado a conocer su opinión sobre lo que dijo la aerolínea.



Muchos de ellos afirman que supieron utilizar muy bien la situación para ‘marketing’, en cambio otros dicen que esto solo genera más polarización y que ellos como empresa deberían proponer paz y no avivar peleas.

Demasiado desafortunado ese tweet que al final causa mas polarización, eso es meterle gasolina a la candela viva, ustedes como empresa deberían propender por la paz y no por avivar peleas, solidaridad con @Marbelle30. pic.twitter.com/Qsm3xgCMCU — liຊ ค๖ค໓íค 🚌en la Flota Magdalena 🚌 (@abadia_liz) June 20, 2022

