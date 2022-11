El pasado 29 de enero de 2019, el mundo del entretenimiento nacional estaba de luto a causa de la muerte de Fernando Gaitán, icónico escritor bogotano, quien dejó este mundo a los 58 años de edad. Su legado logró posicionar en lo más alto a la industria de la televisión y el cine colombiano con exitosas producciones, como ‘Yo soy Betty la Fea’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.



Según se reportó en aquel entonces, el literato falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado a la clínica el Country, al norte de Bogotá, desde donde se reportó su deceso a la opinión pública.



La noticia fue un golpe demasiado duro para su esposa, la actriz Maia Landaburu, quien recientemente le contó a la revista ‘Vea’ que la actuación, en especial sus papeles protagónicos en ‘Pedro de Heredia’ y ‘El conquistador’, fueron un soporte vital en su vida para poder solventar el duelo.



“Hubo un momento en que no me sentía capaz, la verdad todo eso lo tengo como entre nubes porque era muy reciente lo de Fernando, no se había cumplido un mes de que él se fuera”, expresó.



Cuando comenzaron las grabaciones, Landaburu expresó que la presencia de su marido, padre de su pequeño Valentín, era notable durante los momentos en que se internaba en los sets de grabación.



“A mi cualquier estudio de grabación me recuerda a Fernando por más de que fuera Caracol y no RCN… en ese momento estaba tan mal que no lograba pensar en otra cosa. Su presencia estaba en todas partes. Cuando uno tiene esas pérdidas, la tristeza lo invade”, dijo a la revista ‘Vea’.

‘Constanza me salvó’

A pesar de que el vació de su perdida la estaba intentando “superar”, pudo concentrarse en sus personajes y logró hacer de la tristeza una fortaleza para poder expresar, a través del arte escénico, su nostalgia.



“Por eso digo que 'Constanza' (personaje) me salvó. Me obligó a estar en el aquí y el ahora. El trabajo como actor te obliga a eso no tienes opción cuando grabas de lunes a sábado me obligaba a pensar en eso y no en que Fernando se había ido, me dio la fuerza para estar ahí”, mencionó.



“Yo iba sacando mis sentimientos, iba haciendo catarsis de lo que me pasaba a mí, fue terapéutico… 'Constanza' me ayudó un montón a acelerar los procesos, pero el duelo duró mucho más (...) puedo decir que mi relación con la muerte de Fernando es distinta, ya estoy más en paz”, agregó.



‘Lo sentí al lado mío’

Entre las revelaciones que tuvo Landaburu con la revist ‘Vea’, mencionó el curioso suceso que vivió cuando llegó al Magdalena para empezar con las grabaciones de ‘El conquistador’, ya que dice haber sentido a su marido contactándose a través de la naturaleza.

Maia Landaburu Foto: Instagram: @maialandaburuf

“El primer día de grabación de la 'Reina de Indias' y 'el conquistador' fue en Santa Marta y llegué a una playa yendo hacia Riohacha, me senté frente al mar y lo sentí al lado mío no solo interiormente, sino físicamente. De un momento a otro una hoja en forma de corazón cayó justo al lado de mi mano y lo sentí como si se estuviera comunicando directamente”, acotó.



“Rei y lloré al tiempo y apareció Kike Sanmartín, que en la novela hace de Meneses, y se sentó al lado y me dijo ´ ¿estás bien?’ y le dije ´estoy con mi marido´ y miró para todo lado. Él no entendía nada”, expresó.



Hoy se encuentra participando de la serie ‘Del wok al meollo’, del Canal Capital’, y se encuentra recién llegada al país, pues estuvo viviendo más de un año en España con su hijo Valentín. Se espera que sea partícipe de una nueva producción en Colombia y luego regrese a territorio europeo.





