Viuda de Diomedes Díaz asegura que 'sigue hablando' con el cantante

Consuelo Martínez, la última compañera sentimental del icono vallenato Diomedes Díaz, reveló en exclusiva para el programa ‘Lo sé todo’ que aún mantiene comunicación con el difunto ‘Cacique de la Junta’.





(Le puede interesar: Así decoraron la tumba de Diomedes Díaz por su cumpleaños).

Ella habló del tema en una entrevista este 26 de mayo, fecha memorable para los fanáticos del vallenato en Colombia, pues sería el cumpleaños número 64 del cantante, quien falleció en 2013.



De una manera muy sentida, compartió que aún siente la pesadez de la ausencia de quien fuera su prometido (Diomedes murió antes de que se consumara el compromiso).



Al preguntarle qué hace cada 26 de mayo, Martínez contestó:



“Una misa. Yo oro mucho. Todas las noches. Más cuando estoy decaída. Con él peleó, con él me reconcilio porque si, por ejemplo, no me sale algo o si veo que tengo un lío, hablo con él”.



“Diomedes era mi apoyo emocional, espiritual, económico y de todo”, indicó.



Seguido de esto afirmó que intenta comunicarse con él todos los días. “Peleó con él, me reconcilió y le digo: ‘mi amor te amo y te amaré por siempre’”.,



Ella mencionó que, gracias a la “intercepción” de ‘El Cacique’, sus planes suelen superar ciertos obstáculos para materializarse.



(Lea también: Aplazan lanzamiento de programa en el que salía Alejandra Azcárate).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



(Nota relacionada: ¿Qué significa 'bichota'? Karol G responde).

Tendencias EL TIEMPO