Un helado, un café y un paseo pueden ser señales de romance en puerta cuando de Leonardo DiCaprio (48) se trata. El fin de semana pasado, el protagonista de 'Titanic' y 'El lobo de Wall Street' fue visto paseando por Santa Bárbara, California, acompañado por Vittoria Ceretti, una de las supermodelos internacionales del momento.

Ceretti nació en Brescia, Italia, el 7 de junio de 1998, y comenzó su carrera como modelo tras resultar finalista -en 2012 y con tan solo 14 años- de la edición italiana de Elite Model Look, el mismo concurso de modelos que supo catapultar a la fama a Gisele Bündchen o a Cindy Crawford, entre muchísimas otras.



Fue tapa de las mejores revistas de moda de su país y, en menos de cinco años, construyó una sólida carrera internacional: desfiló para diseñadores y marcas de lujo, como Louis Vuitton y Fendi, para las cuales se convirtió en una auténtica musa.

Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio en Santa Bárbara. Foto: LA NACIÓN, GDA

Según la firma italiana Ermanno Scervino, que la eligió para realizar una de sus últimas campañas, Vittoria “encarna el alma contemporánea de la maison: representa determinación, carisma y sensualidad”.



Actualmente, es la imagen de Chanel Beauty, otra de las casas que se enamoró de su belleza que, dicho sea de paso, es llamativamente similar a la de Camilla Morrone, la última relación de Leo, pero también a la de Kendall Jenner, con quien también salió DiCaprio. Para el diario Daily Mail, que sigue de cerca los pasos del actor desde que –hace un año– se separó de Morrone, Leo y Vittoria se conocen desde antes del verano: habrían salido en mayo, acompañados por Tobey Maguire; y habrían tenido un segundo encuentro, en junio, en Francia. Y si hubo ya dos, ¿por qué no habría de haber tres?



Leonardo DiCaprio cumplió 48 años el pasado 11 de noviembre y su última relación fue con la actriz Camila Morrone, quien tenía 25 años. Pero la pareja se separó por causas desconocidas justo cuando ella completó esa edad.



Esto hizo que varios de sus fans se dieran cuenta de que todas sus exparejas tenían esa misma característica y crearon esta teoría. Asimismo, en los últimos meses se ha visto con mujeres menores, lo que solo ha reforzado esta creencia.



Esta es la segunda vez en 2023 que se le ve a DiCaprio saliendo con alguien. La experiencia más reciente que se había hecho pública fue cuando se le encontró con la también modelo Eden Polani, de 19 años.



Sin embargo, no se ha confirmado que él esté saliendo con alguna de ellas. De hecho, el periódico inglés Daily Mail recogió el testimonio de un amigo del actor, quien reveló que él se encuentra fustado cuando en los medios de comunicación lo muestran como si quisiera salir con alguien menor, algo que para él es insignificante.



LA NACIÓN / GDA

ARGENTINA

