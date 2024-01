Francia está buscando colombianos que quieran estudiar y vacacionar: así se aplica

Algunos colombianos sueñan con algún día poder vivir en otro país y conocer diferentes culturas. Uno de los destinos soñados es Francia, pues es un destino lleno de lugares icónicos, arte, música, moda, gastronomía, entre otros aspectos que hacen que las personas quieran ir a visitar el país.



Recientemente, la embajada de Francia en Colombia lanzó un programa especial en el que invita a los colombianos a conocer la cultura francesa y vivir hasta 12 meses en el país con la posibilidad de trabajar para el mantenimiento.

Se trata del programa VVT (Vacaciones y Trabajo), el cual "permite a los jóvenes conocer la cultura y el modo de vida franceses en el marco de una estadía de un año, con un propósito esencialmente turístico. Durante esta estadía, el ejercicio de una actividad profesional, con carácter accesorio, es autorizado”, precisó la Embajada.



Las personas que resulten beneficiadas con este programa podrá adquirir la visa gratis y también tendrá la posibilidad de realizar estudios cortos en un curso de idiomas, pero no puede inscribirse en un ciclo de estudios superiores o en una formación profesional que permita la atribución del estatus de estudiante. Tampoco podrá hacer prácticas.



Vale la pena mencionar que el beneficiario del programa VVT podrá residir y trabajar en cualquier parte del país y se podrá quedar hasta 12 meses, con la posibilidad de ir y venir entre el territorio francés y colombiano un número ilimitado de veces durante la estadía.

La denominada 'capital del amor' es ideal para visitar en vacaciones. Foto: iStock

Requisitos para aplicar

La convocatoria se abrirá el próximo lunes 22 de enero del 2024, y las personas interesadas tendrán que cumplir con los siguientes requisitos, según la Embajada de Francia en Colombia.

Tener como intención principal pasar unas vacaciones en Francia. No haber sido anteriormente beneficiario de este Programa Vacaciones y Trabajo. Tener entre 18 y 30 años cumplidos en la fecha de solicitud de la visa. No estar acompañado de personas a cargo. Ser titular de un pasaporte vigente. Exigencia de recursos económicos: 2 500 € como monto mínimo. (10’648.425 de pesos colombianos). Disponer de un tiquete de transporte de regreso. Presentar un certificado médico que garantice su buen estado de salud. No tener antecedentes judiciales. Justificar estar cubiertos por un seguro que cubra todos los riesgos relacionados con enfermedad, maternidad, invalidez y hospitalización, así como su repatriación.

La embajada también señala que no es necesario que los aspirantes sepan hablar francés.



¿Cómo postularse?

Para postularse deberá seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web del Gobierno francés: https://france-visas.gouv.fr/es/.

Rellenar el formulario en línea en France-Visas.

Agende una cita para el servicio consular de visado a través de la página web https://consulat.gouv.fr/es/ambassade-de-france-a-bogota/appointment, en el calendario “Visas estudiantes, assistants de langue y VVT”.

El día de la cita presentar presencialmente en la Embajada de Francia en Colombia/Servicio de visas los documentos siguientes: dos fotos recientes tipo pasaporte, el pasaporte original y una copia (este deberá tener una validez de al menos 3 meses después de la fecha de intención de salir del país) y certificado médico.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

