Así puede sacar una visa para trabajar en Estados Unidos

Con el Año Nuevo llegan también nuevos proyectos y nuevos horizontes.



Para algunas personas las oportunidades podrían encontrarse en el exterior, por eso es fundamental prestar atención a las posibilidades que ofrecen otros países para trabajar.



(Siga leyendo: El cónsul le responde / ¿Debo tener familia en EE. UU. para inmigrar?).

En el caso de Estados Unidos hay miles de personas de todo el mundo que intentan conseguir una visa con el objetivo de emplearse en su territorio. Además, la comunidad latina está a la espera de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien, se especula, podría traer políticas migratorias más amables.



"En un nuevo gobierno vendrán nuevas medidas, nuevas regulaciones y tenemos toda la fe de que pueden ser un poco más flexibles", dijo Paola Díaz, representante de la empresa Trámites de Inmigración USA Corp, entidad que trabaja este tema de cerca y que opera desde Miami.

"Hay muchos cambios futuros muy positivos, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos viene inestable acerca de la decisiones", explicó por su parte David Herrera, abogado de la empresa DH Asesorías, que también ofrece servicios de consultoría en asuntos consulares y de visados.



Entre otras razones, sostuvo que esto se debía a la contingencia del nuevo coronavirus, la cual obliga a que las autoridades restrinjan los viajes y pidan nuevos requisitos para entrar a su territorio.



Por ejemplo, el gobierno estadounidense les solicitará a los viajeros extranjeros que llegan por avión hacerse una prueba de coronavirus previa a partir del próximo 26 de enero.



Pero, al margen de estos cambios, le contamos cómo puede sacar una visa para trabajar en Estados Unidos si su intención no es radicarse allí.

¿Cuál es el tipo de Visa que requiere un trabajador temporal?

Tradicionalmente, los tipos de visas que se manejan en ese país son bastante amplios y se dividen en dos grupos grandes: uno es el de la visa de inmigrantes y el otro es el de no inmigrantes.



La visa de no inmigrante es para personas que buscan ir a Estados Unidos de forma temporal y no tienen la intención de establecerse. Esto puede ser, entre otras razones, porque desean estudiar, hacer turismo, hacer negocios, someterse a un tratamiento de salud o trabajar durante un tiempo.



(Lea también: ¿Cuándo reanudarán las entrevistas de visado?).



Para los trabajadores existen varias opciones que dependen de su especialidad y del tipo de labor que van a ejercer. Por lo pronto, nos referiremos a las categorías H-2A y H-2B, que están diseñadas para personas que no tienen un título universitario.

¿Qué son las categorías de visa H-2A y H-2B?

Están hechas para trabajadores que no son profesionales y que hallaron una oportunidad laboral en una empresa ubicada en Estados Unidos. Cada año, el Departamento de Seguridad Nacional establece cuáles son los países cuyos ciudadanos se pueden cobijar con estas categorías.



El pasado 13 de enero se conoció que, para 2021, 81 naciones están incluidas en el programa H-2A y 80 en el H-2B. Colombia está en ambos grupos, por lo cual usted puede buscar obtener alguna de estas visas.



En el caso de la H-2A, se utiliza para trabajadores del sector agrícola que van a cumplir funciones requeridas por una empresa estadounidense. Ojo: uno de los requisitos es que esa organización demuestre que no pudo encontrar un ciudadano de ese país que pudiera ejecutar las labores de las que se encargará el trabajador extranjero.



(Tal vez le interese: Colombianos podrán ingresar a Indonesia sin visa).



De otro lado, la H-2B está dirigida a "trabajadores no agrícolas estacionales o temporales" y maneja las mismas condiciones de la anterior, solo que aplica para las empresas que no brindan servicios o productos de la industria agrícola y para trabajos puntuales, temporales o estacionales. Algunos ejemplos son: obreros de construcción, amos de casa, jardineros o cocineros.



"Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay mucha necesidad de trabajadores temporales de conductores de vehículos de carga pesada", señaló Paola Díaz.



Puede consultar toda la oferta de este tipo de vacantes en la página web del Departamento de Trabajo: https://seasonaljobs.dol.gov/.

¿Cómo acceder a estas categorías de visa?

El paso más importante es encontrar una empresa en territorio estadounidense que esté dispuesta a contratarlo a partir de una oferta laboral confiable y seria. Luego, la organización debe cumplir con unos requisitos mínimos que serán verificados y certificados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Entre otros, están:



-La oferta laboral debe ser temporal o estacional.



-Como si mencionó antes, la compañía debe demostrar que no hay trabajadores estadounidenses "aptos, dispuestos, cualificados y disponibles" para ejecutar las labores que requieren.



-El trabajador extranjero debe tener una nacionalidad incluida en las escogidas anualmente por el Departamento de Seguridad Nacional.



-Se debe demostrar que el hecho de contratar extranjeros no afectará de forma negativa las condiciones y los salarios de los empleados estadounidenses.



-La empresa debe presentar una certificación de condición laboral temporal que valida el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.



-Tenga en cuenta, además, que esposos, esposas o hijos solteros menores de 21 años también pueden acompañar al trabajador extranjero "mediante la clasificación de visa H-4". No obstante, es importante señalar que ese estatus no les permite trabajar en Estados Unidos.



-Recuerde que su estadía no puede ser de más de tres años.

Para el caso de la categoría H-2B se manejan requisitos similares, aunque hay otros adicionales:



-La empresa debe demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el cargo.



-El trabajador extranjero también debe tener una nacionalidad que esté incluida en las directrices del Departamento de Defensa.



-Emplear al trabajador extranjero no puede generar afectaciones negativas en los salarios y las condiciones laborales de los empleados estadounidenses.

Tenga cuidado con las ofertas laborales del exterior. Procure confirmar que sí se trata de información fiable y asegúrese de verificarla antes de iniciar los procesos de visado. Foto: iStock

-La empresa debe mostrar que, en efecto, se necesita al trabajador extranjero de forma temporal. Esto se da cuando se trata de un hecho que solo ocurrió una vez y cuando "no ha contratado trabajadores para realizar el servicio o la mano de obra en el pasado, y no necesitará trabajadores para realizar los servicios o trabajo en el futuro, o que tiene una situación de empleo que de otra manera es permanente, pero un evento temporal de corta duración ha creado la necesidad de un trabajador temporal", de acuerdo con la información compartida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.



O puede ocurrir que el empleador tenga una "necesidad estacional". Esto implica que el servicio que está buscando en un trabajador extranjero está "tradicionalmente ligado una temporada del año". Aplica para períodos que permiten establecer un patrón (por ejemplo, el invierno) y no para épocas cambiantes o impredecibles.

(Le recomendamos: Embajada de EE. UU. resuelve sus dudas sobre visas y trámites).



La empresa también puede argumentar que tiene una "necesidad de carga máxima", que le implica adicionar personal para cumplir con una demanda de trabajo, pero esos nuevos puestos no estarán incluidos en su "operación regular". También puede tratarse de una "necesidad intermitente", cuando necesita trabajadores para ejecutar labores por períodos cortos. En ese caso debe demostrar que "no ha empleado trabajadores permanentes o a tiempo completo para realizar los servicios".



-Asimismo, las personas que tienen una categoría de visa H-2B solo pueden permanecer en Estados Unidos por un período máximo de tres años.

Cuidado con las falsas ofertas

"Uno de los primeros requisitos a tener en cuenta, y es algo que siempre le digo a los clientes, es que el empleador sea ciento por ciento verificado", señaló Paola Díaz.



Por eso, revise con atención que los documentos que certifican la constitución de la compañía sean verificables. "Han sucedido casos en los que el Departamento de Inmigración se ha dado cuenta en ciertas instancias (que pueden ser muy avanzadas) de que se trata de una estafa", explicó. "A veces aparecen empresas y sistemas fantasmas para crear la necesidad de pedir esa visa", añadió.



Su recomendación es evitar iniciar procesos migratorios o laborales mediante páginas web de dudosa procedencia, pues este es uno de los medios más utilizados por los delincuentes para engañar a las personas que desean trabajar.



Así que es mejor que desconfíe para que evite perder su dinero (en ocasiones le piden pagos previos) y su tiempo en procesos falsos.

Otras recomendaciones

Hay factores que pueden dificultar la obtención de la visa y que debe tener en cuenta antes de empezar a solicitarla.



Como siempre, la gran recomendación es mantener la sinceridad y la transparencia a lo largo de todo el proceso. Omitir información e incluso mentir puede acarrearle problemas e impedirle recibir el documento.



"También puede ser que en tu récord policial en Colombia (conocido como antecedentes penales) hayas tenido un problema con la ley que te haga inadmisible. Otro criterio es que tengas una enfermedad que no te permita ingresar, como, por ejemplo, la tuberculosis", explicó Paola Díaz.



(Continúe leyendo: ¿Por qué la justicia mexicana desestimó los cargos contra Cienfuegos?).



Además, hizo énfasis en la necesidad de revisar las fuentes oficiales de la Embajada, el Consulado y las entidades estatales estadounidenses que aseguran que la información es fiable.



También vale la pena señalar que los procesos de visado pueden tardarse un poco más debido a la contingencia del nuevo coronavirus. Para consultar el paso a paso de los trámites y estar al tanto de los últimos anuncios sobre procesos migratorios consulte la página web de la Embajada de Estados Unidos: https://co.usembassy.gov/es/.

Tendencias EL TIEMPO