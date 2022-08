“No me van a contratar en ningún sitio”, teme un paciente de viruela del mono al padecer los graves síntomas que lo tuvieron hospitalizado durante un mes. Se trata de Anthony, un peruano residente en España, quien conmovió en redes y televisión al hablar de su caso.

Como él, hay otras 31.800 personas contagiadas en el mundo, con corte al 11 de agosto, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Ellas han presentado erupciones en las manos, los pies, la cara y los genitales, además de malestar general, fiebre, complicaciones respiratorias e inflamación de ganglios a causa del virus.

Me deprimí bastante y no sabía qué hacer FACEBOOK

TWITTER

“Comencé con la inflamación de ganglios en la entrepierna y me dio un poco de fiebre, fui al médico y me dieron calmantes”, relató el joven en charla con el programa español ‘Cuatro Al Día’.



Luego llegó lo peor: el dolor en las extremidades se le hizo insoportable, así que debió visitar nuevamente el hospital para obtener un diagnóstico concreto. Era la viruela del mono. “Me deprimí bastante y no sabía qué hacer”, contó.



Ante la conmoción, está siendo tratado por un psicólogo. En paralelo, quiere hacer que la gente tome conciencia sobre la también llamada viruela símica: “No solo se transmite por relaciones sexuales, también por la saliva… hasta por un estornudo te puedes contagiar”.

(Siga leyendo: Viruela del mono: OMS recomienda 'limitar sus parejas sexuales').

Facebook Twitter Linkedin

El virus se ha propagado fuera de África. Foto: iStock

Aunque las complicaciones “suelen durar de dos a cuatro semanas”, según los CDC, Anthony ya superó el mes con evidentes ronchas y costras en su cara, por lo que representa uno de los casos más graves.

“Me han dado de alta y aun sigo con secuelas que como podéis ver son un poco grandes… detrás de la cabeza también tengo, tengo por todos los lados”, explicó al programa citado.



¿Qué hará? No tiene empleo y, de acuerdo con sus revelaciones, es el encargado de dar sustento a su familia al otro lado del océano Atlántico, en Perú: “Obviamente, ahora no me van a contratar en ningún sitio”.

‘Cuatro al día’ ha tenido acceso a un impactante testimonio que nos permite ver las consecuencias de la viruela del mono como nunca se había visto hasta ahora #CuatroAlDía10Ahttps://t.co/aspVXZAJTs — Cuatro al día (@cuatroaldia) August 10, 2022

‘Es una mi…”: Matt Ford, actor

Estaba atrapado por dentro; fue realmente brutal FACEBOOK

TWITTER

Al igual que Anthony hay miles de personas con experiencias particulares sobre la viruela del mono. Matt Ford, un reconocido actor de Estados Unidos por sus apariciones en las cintas ‘Play’ y ‘Beauty Marc’, ha sido otro de los casos más difundidos por la crudeza con la que puede verse afectado por el virus.

(Además: Viruela del mono: algunas recomendaciones para evitar contagiarse).

Supo que podría estar contagiado al recibir una llamada de una persona cercana que lo alertó. Solo con el paso de los días aparecieron las ronchas e intentó quitar espichándolas, pues creía que no era un tema de tanta relevancia. Sin embargo, los dolores, escalofríos y malestares ya no le dieron espera para consultar al médico y recibir la prueba positiva.



“Las lesiones que ya existían en el área de la ropa interior eran muy, muy dolorosas y las que estaban en mi cara. Pero comencé a tenerlas en mi torso, piernas, brazos, hombros, cuero cabelludo; aparecieron en todas partes”, expresó Ford, en diálogo con la revista ‘People’.

Incluso llegó a alterarse: gritar y desmayarse por el intenso dolor. “Las primeras dos semanas solo traté de concentrarme en llegar al otro lado y tratar de recordar que era temporal. Estaba atrapado por dentro; fue realmente brutal. Me siento muy bendecido de tener un sistema de apoyo fuerte”, añadió.



La viruela del mono se contagia al estar en contacto con otras personas positivas, sobre todo durante relaciones sexuales, pues se sabe que se transmite por fluidos corporales y secreciones respiratorias. Eso sí, la mayoría de afectados han sido hombres que tuvieron sexo con otros hombres, de acuerdo con un estudio de científicos de la Universidad Queen Mary de Londres.

(En contexto: Viruela del mono se transmitiría principalmente por actividad sexual).

Facebook Twitter Linkedin

La viruela del mono deja sarpullidos en la piel. Foto: iStock

“Aunque el brote actual está afectando desproporcionadamente a los hombres homosexuales o bisexuales y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, la viruela del simio no es más una ‘enfermedad de los homosexuales’ que una ‘enfermedad africana’. Puede afectar a cualquiera”, sentenciaron.



Los análisis de esta infección continúan por parte de las autoridades sanitarias, las cuales ya han declarado la emergencia en algunas ciudades de Estados Unidos y Europa.

También puede leer:

- Nutricionista de Harvard revela vitamina que mantiene cerebro joven y saludable.

- ¿Por qué los hombres viven menos años que las mujeres?

- Hombre fue a fiesta y despertó en ataúd bajo tierra: 'Me quisieron sacrificar'.

- Los síntomas comunes del cáncer de pulmón que no debe ignorar.

Tendencias EL TIEMPO