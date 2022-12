La Virgen de la Inmaculada Concepción ubicada en la capilla de Vinará, en la provincia de Santiago del Estero, es noticia en Argentina desde hace un tiempo, pues varios creyentes aseguran que este año lloró 14 veces y hasta derramó sangre. Sin embargo, muchos están sorprendidos por el "milagro" que señala una familia.



Una mujer decidió guardar las lágrimas de esta Virgen en una servilleta y dárselas a su hijo, quien iba a ser sometido a una cirugía para extirpar un tumor, luego de ser diagnosticado con mixofibrosarcoma.



Según Mayo Clinic, la mixofibrosarcoma "es un tipo de cáncer que comienza en el tejido conectivo que suele aparecer en los brazos y las piernas. Este cáncer puede provocar un bulto debajo de la piel que crece lentamente". Esta enfermedad es más frecuente en adultos mayores de 50 años.



El hombre que asegura haber sido curado se llama Raúl Alemir y tiene 39 años. Luego de haber sido diagnosticado con esta enfermedad años atrás, le fue amputada su pierna izquierda, pero el cáncer reapareció nuevamente en este 2022 e invadió de forma rápida su cuerpo.

Un bulto empezó a crecer hace unos meses en el brazo izquierdo del hombre, llegando a alcanzar un peso de 7 kilos, por lo que tuvo que estar en reposo en cama durante un largo periodo, según contó Alemir al medio 'Infobae'.



“Tuve que suplicar a los médicos para que me operaran, porque no querían arriesgarse por las pocas posibilidades de sobrevivir”, explicó el hombre al medio citado.

Es por eso que su madre, María Brandan, en medio del dolor y desespero, recogió las lágrimas de la Virgen y las guardó para su hijo. “Yo junté las lágrimas de la Virgen en una servilleta de papel y las guardé para mi hijo. Se lo entregué a mi hija Liliana para que se lo diese a Raúl. Sabía que ella me lo iba a ayudar”, contó a 'Infobae'.



La servilleta con las lágrimas viajó desde Vinará hasta el centro médico en Buenos Aires donde Rául permanecía hospitalizado. Tras ponerse un pedazo del papel en su brazo enfermo, el hombre entró a quirófano el 6 de septiembre para una cirugía de alto riesgo. Según recuerda, le recomendaron despedirse de sus seres queridos antes del procedimiento.



La cirugía fue exitosa y, además de salir de ella con vida, los médicos pudieron extirpar por completo el tumor de su brazo y conservar la extremidad.



“Crean o no crean, para mí la Virgen es milagrosa y a mí me escuchó, me cumplió la promesa”, aseguró la mamá de Raúl a Infobae.

