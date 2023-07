Las conocidas manifestaciones divinas son misterios que no tienen mayor explicación. Sin embargo, una vez que aparecen se vuelven más que un tema de conversación; de hecho, se vuelven foco de veneración.



En las últimas horas, se hizo viral un video de una Virgen María que estaría llorando en una misa.



Las impresionantes imágenes reciben millones de comentarios e incluso se desató una polémica.

El hecho se habría presentado en México.



De acuerdo con los internautas, las lágrimas que caían de los ojos de la representación de la Virgen de los Dolores en la Catedral de Cristo Rey, México, eran reales.

IMPRESIONANTE😱

Durante una misa que se ofrecía en una iglesia de #HuejutladeReyes, #Hidalgo, la imagen de una Virgen María lloraba mientras se oficiaba una misa. Asistentes grabaron el momento. pic.twitter.com/cd0qFYFA5o — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 9, 2023

Reacción de los internautas y la polémica

Me da la impresión que también mueve sus labios y los ojos FACEBOOK

TWITTER

No obstante, frente a este tema hay miles de comentarios e incluso una fuerte polémica entre quienes piensan que el hecho fue real y quiénes no.



“No sé si es por la resolución y el hecho de que el que filma mueve mucho la cámara, pero me da la impresión que también mueve sus labios y los ojos” y “Dudo mucho que sean lágrimas, si alguna vez visitaron Huejutla saben que eso es sudor”, fueron algunos de los comentarios.



Lo que es cierto es que el video fue publicado el 09 de julio en Twitter y tiene miles de reacciones.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

