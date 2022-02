El 2 de febrero se celebra el día de la Virgen de la Candelaria. Decenas de feligreses se acercan a sus imágenes para dejarle ofrendas y agradecerle por la ayuda brindada.



La tradición se remonta al siglo V cuando miles de personas salían a las calles para venerar a la Virgen, según reseña la Agencia Católica de Informaciones (ACI) en su página web. Con el paso de los años la actividad se extendió por ciudades del continente europeo.

Papa Francisco frente al cuadro de la virgen de la Candelaria, patrona de Medellín.

En 1392 adquirió mayor relevancia cuando la Virgen de la Candelaria se le apareció a dos personas en las islas Canarias. Los sujetos trasladaban a su rebaño de ovejas y, de un momento a otro, notaron que no avanzaba.



“Uno de los dos vio que sobre una parte alta del terreno había una imagen de madera, más o menos de 60 centímetros de altura. Acercándose vio que se trataba de la imagen de una mujer que portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño con el brazo derecho”, escribió la ACI.



Los pastores asimilaron la imagen con la Virgen y el niño Jesús. Desde aquel momento, el relató trascendió en diferentes generaciones.



Por tanto, se le declaró patrona de Canarias y se le venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, España.



Incluso, se le considera como la patrona de los marineros en Europa.



¿Por qué se celebra en Colombia?

La imagen crecía y crecía y se volvió tan milagrosa FACEBOOK

Como reseña el portal oficial ‘ColombiaCo’, la celebración tiene un arraigo en la ciudad de Cartagena, donde “se desarrolla en medio de cumbias, danzas, gaitas y una enorme muestra de gastronomía”.



Sin embargo, otras zonas de la costa caribe la conmemoran. Por ejemplo, El Banco, un municipio de Magdalena.

La Virgen de la Candelaria sobre hombre una persona en Cartagena.

De acuerdo con los relatos, registrados por este diario, se dice que en 1680 arribó por primera vez la imagen de la Virgen proveniente de España. Decenas de habitantes de El Banco optaron por rezarle.



“La imagen crecía y crecía y se volvió tan milagrosa que no hubo indio que no saliera de aquellas montañas en estado salvaje que no dijera haber visto a esa señora en medio de los árboles”, mencionó una nota de EL TIEMPO de años pasados.



La devoción es tal que la ciudad de Medellín fue concebida en sus inicios bajo el nombre de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, según precisa ACI.

