¿Virgen a los 40?: Adulto crea página web para tener sexo por primera vez

Después de cuatro décadas en soledad, Daniel Piechnik, un emprendedor digital con experiencia en el diseño de juegos de mesa, decidió cambiar el rumbo de su vida amorosa.



Este hombre, de Adelaide, en el sur de Australia, estrenó en 2016 un portal en internet con el que busca que mujeres interesadas en ‘el amor’ registren sus datos y concreten un acercamiento con él.



La página web es directa desde su título: ‘El chico soltero de Adelaide’.



Lo más llamativo para las visitantes es que, según se lee, Daniel es un hombre de 41 años que nunca ha tenido una novia y tampoco ninguna experiencia sexual.



“Tan solo busco alguien para comenzar de cero”, confiesa en el video con el que presenta su portal.

Además, el sujeto pretende que la mujer que sea su futura pareja tampoco haya tenido algún historial amoroso.



“No estoy en posición de juzgar a nadie más. Solo busco a alguien como yo, que es difícil de encontrar en estos días”, reconoce Piechnik de entrada en su portal.



Y el tiempo dice que su cruzada parece ser más compleja de lo que creyó pues, luego de más de 1.500 días de haber lanzado su particular página web, todavía no ha encontrado a su ‘media naranja’.



Los ‘requisitos’ para las interesadas

En su portal, Daniel se describe a sí mismo y a la mujer 'ideal' que busca. Foto: Singleguyfromadelaide.com

A pesar de lo llamativa que resulte su iniciativa, Daniel Piechnik pone las cartas sobre la mesa desde un comienzo.



“No soy un bicho raro incómodo que nadie quiere o alguien que tiene problemas sociales (...) cuando era más joven gasté me dediqué por completo a mis propias cosas, realmente no tenía tiempo para una pareja”, explica en la primera página de su portal.



Para no dejar dudas, el hombre ha escrito una especie de manifiesto con el que se topan quienes ingresen al portal que describe como “inusual, pero genuino”.



En este documento se puede leer que mide 1.83 centímetros, su pasión es diseñar juegos de mesa, no es religioso y su sentido del humor puede ser su mejor característica.



Para quienes están interesadas brinda en su texto una serie de detalles que podrían significar las ‘pautas’ para cumplir antes de escribirle:



- No ser muy religiosa.



- Ser educada e informada.



- Que le guste hablar de filosofía, literatura o ciencia.



- Que en el pasado no haya ido más allá de un beso o una ‘tomada de mano’ con otros hombres.



'El que persevera alcanza'

Para cumplir su propósito, Daniel cuenta que ha publicado varios anuncios en portales locales de Internet. Sin embargo, la búsqueda ha resultado infructuosa.



“Hay muchas mujeres a las que les interesan las cosas intelectuales o académicas y muchas que tienen el mismo nivel de experiencia que yo. Es difícil encontrar a alguien que sea ambos. Esto es lo que hace que esta búsqueda sea tan difícil y significa que necesito anunciarme por todas partes. Recibo contactos todos los días, pero casi ninguno coincide” confiesa.



Sin duda, la ‘perseverancia’ podría ser otro de sus valores a destacar en su descripción.

