Las perros son uno de los animales más fieles que existen, pues a pesar de la situación en la que se encuentre sus dueños, ellos siempre van a estar ahí acompañándolos. Esto se evidenció en un video que circula por Tiktok, el cual ha conmovido a los internautas, pues se puede ver a una perrita acompañando el cortejo fúnebre de su amo.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

En los videos compartidos en la red social china, se puede ver a la perrita criolla encabezar la marcha fúnebre de su amor. Además, caminaba al ritmo del carro y en su hocico llevaba un ramo de flores. Asimismo, la actitud de la can transmite tristeza, ya que tiene su cabeza y las oreja agachadas.



Este acto no solo conmocionó a los internautas, sino también a las personas que pudieron presenciar este hecho en persona, pues en la grabación se les puede ver bastante sorprendidos.



(Lea también: ‘Mátenlos inmediatamente’: angustia por raros peces invasores que viven fuera del agua).

Facebook Twitter Linkedin

Varias personas se han preocupado por la perrita, pues no quieren que muera de pena moral. Foto: iStock

Varios usuarios de TikTok han catalogado a esta emotiva y triste grabación como una muestra del amor incondicional que estos seres le brindan a las personas que los cuidan.



Este clip ha sido compartido por diferentes cuentas y todos acumulan una gran cantidad de reproducciones y comentarios de los internautas, quienes no han dudado en dar su opinión sobre este hecho.



"Que tierno la verdad me hizo derramar lágrimas, por qué amo los perritos son únicos, fieles y puros"; "El amor más puro y sincero, solo de ellos"; "El amigo que nunca te deja, aunque lo tratas mal"; "Deberíamos aprender de estos animalitos indefensos, su cariño dan sin medida y sincera", son algunos de los comentarios.



(No deje de leer: ¿Quién fue la primera mujer abogada en Colombia?).

#AmorIncondicional #perro #perros #perrostiktokers ♬ sonido original - CN7 Noticias @cn7noticias PERRITA CONMUEVE EN FUNERAL 🐶💔 🎥 Un video conmovedor se ha viralizado en TikTok, donde una perrita demuestra su amor y respeto al acompañar un cortejo fúnebre con un ramo de flores en su hocico. 🌸 Publicado por el usuario Mayrakabas, el video muestra a la perrita unirse a la procesión de despedida, a pesar de las dificultades para caminar. Momentáneamente se separa, pero luego se reincorpora al grupo con determinación y respeto. 🔄 La emotiva escena, cuyo lugar de grabación se desconoce, ha impactado a las redes sociales, acumulando más de 350.000 reproducciones y superando los 26.000 "me gusta". 💬 Los comentarios elogian la lealtad del animal, con mensajes como: “Ellos son angelitos en la tierra, no los merecemos” y “El mejor amigo del hombre sin duda". #LealtadAnimal

Por otro lado, hubo personas que han temido por la salud y el futuro de la perrita, pues existen varios estudios que demuestran que los animales también sienten tristeza, e incluso, pueden llegar a morir de pena moral. Por esta razón, le han pedido a los familiares que por favor no dejen solo al animal y lo cojan y le den todo el amor y cariño que necesita.



"Lo va a extrañar mucho a su dueño pobrecito, espero que no sea abandonado cómo muchos Dios mío protégelo"; "Ojalá los familiares lo cuiden y lo protejan y le den el amor, ya que no tendrá a su dueño", han escrito algunos internautas.

Adoptamos un perro viejo y eso nos cambió la vida

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

En fotos: así es ‘la casa de ensueño Malibú’ de Barbie que alquilará Airbnb

La historia de la mujer que horrorizó al mundo al asesinar a sus 8 bebés recién nacidos

Regaño de Christopher Carpentier a dos participantes de ‘Masterchef Celebrity’