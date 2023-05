A lo largo del tiempo, varias personas suelen encontrar el "amor verdadero". Un sentimiento genuino de afecto y pasión que hace que alguien se sienta enamorado. Sin embargo, existen casos como el de Dorothy Fedeli, una mujer que se casó con ella misma luego de llevar 40 años soltera.

Dorothy es una mujer que reside en el hogar de retiro O'Bannon Terrace Retirement en Goshen, Estados Unidos. Es madre de tres hijos y abuela.

En 1965, se casó por primera y única vez. Después de 9 años de matrimonio, se divorció del padre de sus hijos y no volvió a tener otra pareja durante 40 años.

Luego de estar soltera por tanto tiempo, decidió contraer matrimonio con la única persona que ha amado en toda su vida y tiene la certeza que nunca la dejará: ella misma.

(Lea: Abuela tuvo que dejar de tener relaciones con su joven esposo por su salud).

La mujer, de 77 años, organizó una ceremonia civil en el asilo, se compró un vestido de novia, se maquilló e invitó a sus amigos más cercanos.

En diálogo con la cadena televisiva 'WLWT5', la mujer contó que se cansó de esperar el amor de su vida y más bien conoció algo más importante: el amor propio.

"El amor es lo más importante de este mundo, si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas y serás feliz", reveló para la cadena televisiva.

(Puede interesarle: Mujer de 103 años armó su hoja de vida, la envió y ahora es catadora de vinos).

#Curiosidades | Dorothy Fideli consiguió la boda de sus sueños casándose consigo misma. 😍



“Esto es algo nuevo para mí, es emotivo, porque es algo que siempre he querido” dijo Dottie. #Bravissimo2023 #amor #matrimonio #amorpropio #felicidad pic.twitter.com/QF8Z86LdIj — Bravíssimo (@BravissimoCity) May 18, 2023

(Además: Mujer en India afirma haber dado a luz a su primer bebé a los 70 años).

Además, contó que casarse de nuevo fue algo con lo que siempre soñó: "Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad para hacer algo que me hará feliz”.



Pese a no encontrar el amor, Dorothy envió un importante mensaje: "Si no está en las cartas estar con alguien, entonces hay algo ahí afuera que los hará felices. Se encontrarán algo en la vida que les llenará el alma”.

Así se enamoraban antes nuestros padres y abuelos

Más noticias en EL TIEMPO

Video: los tiernos paseos entre un abuelo y su bisnieta de 14 meses en TikTok

TikTok: la tierna espera de una abuela por sus nietas se vuelve viral

Los insólitos abuelos 'tiktokers' son tendencia en las redes sociales

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO