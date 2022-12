En TikTok, la red social donde miles de personas comparten videos cortos sobre situaciones cotidianas, se hizo viral un clip en el que una mujer pedía llevarse el centro de mesa a casa luego de una reunión.



Sin embargo, obtuvo una negativa por parte de uno de los organizadores del evento que, por la descripción del video, se puede decir que era una fiesta de quince años.

En los cortos 12 segundos del clip, se puede ver el arreglo de rosas color blanco y lila colocado cuidadosamente dentro de un frasco de vidrio y, en medio de las flores, se levanta una rama pintada con pigmentos dorados.



El hombre, quien al parecer hace parte del equipo organizador de evento, coloca el centro de mesa sobre la superficie, saca la rama dorada del envase y le dice a la mujer que pretende llevárselo: “Del arreglo, esto es lo que se puede llevar”.



Tras esa afirmación, la señora confirma que no se puede llevar las flores ni el frasco, solo la vara, a lo que el hombre y le contesta: “No, este es rentado”.



Ante la negativa, la mujer responde con molestia: “Ya no lo quiero, gracias”, y se va del lugar murmurando.



(Puede leer: Mientras Tini lloraba, así vivió exesposa de Rodrigo De Paul triunfo en Mundial).



La reacción de la señora sobre la situación provocó varios comentarios por parte de los internautas: “Nunca he entendido por qué se quieren llevar el centro de mesa”, “Y todavía se enoja”, “A veces se llevan los arreglos sin preguntar y muchas veces son rentados, se los cobran a quien esté haciendo el evento” escribieron.



Y es que, al parecer, con el fin de disminuir costos en las fiestas, en muchos lugares están optando por alquilar todo este tipo de decoración, teniendo en cuenta que solo se usa una vez. Y usted, ¿se ha llevado el centro de mesa de algún evento?

Más noticias

-Perro que salvó a su dueño murió en un refugio tras negarse a comer

-Stephanie Rose Bertram, la nueva mujer con quien estaría saliendo Mbappé

-Matías Mier reaparece con su nueva novia tras divorcio con Melissa Martínez

Tendencias EL TIEMPO