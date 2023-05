Muchas son las personas que sueñan con comprar una motocicleta nueva para moverse de manera más sencilla por las grandes ciudades, pero tener este medio de transporte requiere una gran responsabilidad y habilidad para evitar accidentes de tránsito.



Sin embargo, el sueño de una mujer de estrenar moto nueva duró solo 5 segundos luego de estrellar su vehículo el día que la fue a recoger en la puerta del concesionario.



A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, se conoció la historia de Mariali Hernández, quien estaba embargada por la emoción tras ir a recoger su motocicleta nueva en el concesionario.

Fue a recoger su moto y la estrelló Foto: iStock

Pero la experiencia no salió como lo esperaba la mujer, en las imágenes se puede observar el momento exacto en el que se sube a la moto con una gran sonrisa en su rostro.



En segundos, la mujer pasó de la felicidad a la preocupación cuando empezó a acelerar la motocicleta y la estrelló directamente contra un andén, rayándo el costado derecho, donde estaba el exosto.



Mariali Hernández no logró reaccionar y no pudo darle dirección a la motocicleta, unos metros más adelante se fue directo al suelo tras perder el equilibrio, las personas que estaban grabando el momento tuvieron que ayudar a la mujer que aguó el momento especial.

Por fortuna, Mariali Hernández logró salir ilesa del accidente con su motocicleta nueva, aunque no se conoce si volvió a manejar su medio de transporte.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

