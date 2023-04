Una mujer, a través de su cuenta de TikTok, comentó que se arrepiente de los tatuajes que lleva en su cuerpo, y les advirtió a las personas que se han tatuado siendo muy jóvenes que, probablemente, llegue un momento en el que sientan lo mismo.



(Lea también: 'Será que Feid la dejó': ¿Indirecta de Anuel a Karol G durante concierto?).

"Imagínese, si quiere, que se puso una camisa una vez cuando tenía 20 años y ahora tiene que usarla por el resto de su vida. Eso es lo que se siente al tatuarse mucho antes de convertirse en un humano adulto completamente desarrollado”, aseguró la mujer, cuyo usuario es @saraovershares que en la red social.

Sara contó que, lo que pudo haberla representado a sus 20 años, ya no lo hace a sus 36, y es por esa razón que se arrepiente de lo que plasmó en su piel cuando era más joven.



(Además: "Nunca he negado nada": Iván Lalinde contó por qué no habla de su orientación).

Solo desearía que no estuvieran en mi cuerpo, pero quería venir aquí y exponerme FACEBOOK

TWITTER

"Tengo muchos de estos tatuajes que no necesariamente reflejan quién soy a los 36 años. Podrían haber reflejado un momento en el tiempo, cuando tenía 20 años. Tal vez un momento en el tiempo cuando no estaba tan bien mentalmente, y están aquí para siempre”, afirmó.

Y agregó: “Solo desearía que no estuvieran en mi cuerpo, pero quería venir aquí y exponerme y decir que me dijeron que me arrepentiría de mis tatuajes cuando fuera mayor. Soy mayor y me arrepiento de mis tatuajes, y tú también podrías”.



(Le recomendamos: Johana Bahamon logra que se dicten programas de Harvard y MIT en cárceles).

#tattooregret #tattooregrets #feminineaesthetic #girlyaesthetic ♬ original sound - Sara @saraovershares Oops I regret all my tattoos 🥲 I might do another video listing all the other reasons but so far none of them involve my tattoos aging (which is what dudes used to always tell me) they just don’t match who I am now and my girly/feminine aesthetic. Will you regret your tattoos when you’re my age? Maybe! #CapCut

Por otro lado, las personas en los comentarios han tenido opiniones divididas al respecto. Sin embargo, muchos coinciden en que no se arrepienten de sus tatuajes, pues representan épocas de su vida o tienen un "trabajo artístico" elaborado.

"Cuando uno está coleccionando genuinamente arte de calidad que le gusta en lugar de buscar un estilo/tendencia no se siente de esa manera", indicó un usuario.

EL TIEMPO

Más noticias: