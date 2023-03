¿Alguna vez ha pensado cómo sonarían en inglés las frases que se pronuncian diariamente de manera coloquial? Aquellas que en realidad son dichos y sus significados varían dependiendo del contexto.



Pues justo eso se preguntó la escritora Angela Sierra, quien hace videos en ese idioma en su TikTok.

La temática de uno de los más recientes fue "cosas raras que dicen los colombianos que suenan aún más raras en inglés". Estas fueron algunas:



"En Colombia no eres un buen o mal amante, eres un mal polvo", dice, lo que se traduce como "good or bad dust".



Para referirse a tener hambre se emplea la expresión "tengo un filo", que literalmente sería "I have an edge". Ahora, si da hambre entre comidas se "toman las onces"; en inglés "you have elevens", no precisamente 'snacks'.



Pero una de las más graciosas, en definitiva, es "ser buena papa" o "mala leche"; es decir, ser amable o no. En inglés, se diría "you're a good potato" o "you're a bad milk".



Así mismo, tal cual ella explica, en Colombia "no te desnudas, te empelotas", o más bien "you get in balls".

Por último, cuando alguien le roba la novia a otra persona se utiliza la frase "someone wormed yor date", lo que significa que "le gusanearon la pareja".

