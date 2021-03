Le declaró su amor a una chica y respuesta que recibió se volvió viral

Más de uno añoraría que existiera una fórmula exitosa para declarar su amor a otra persona y no morir en el intento.



En redes sociales hemos visto todo tipo de declaraciones que han ido desde el romanticismo, proponiendo noviazgo a través de un baile, hasta quienes lo hacen con enormes carteles. Además, recordemos el caso de un joven en Reino Unido que declaró su amor con una carta escrita a mano y dos salchichas.



Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Sin embargo, no todas las historias son exitosas.



En Twitter circula de manera viral una publicación del usuario @GusCGE_22, quién compartió un pantallazo de una conversación en Instagram que estaba adelantando con una chica que le gustaba y a la cual no sabía cómo decirle que se sentía atraído por ella.



“ME ACABAN DE ASESINAR”, así tal cual, con la mayúscula sostenida, tuiteó el joven argentino adjuntando la captura de pantalla de la conversación. En ella se lee que le pidió consejos a la chica para decirle que le gustaba alguien.



La respuesta que la joven sugirió fue: “Decile como te salga. Lo más natural posible. Que fluya”.

Fue en ese momento cuando Gus tomó coraje y se declaró: “La verdad que no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedirle ayuda a una amiga. Estoy nervioso pero creo necesario que lo sepas. Lo cierto es que me gustás”.



Sin embargo, la respuesta de la chica no fue lo que el argentino esperaba, ya que le dijo "exacto. Ahí va. Mándalo", en vez de responder a la declaración de amor.



Lea usted mismo cómo fue la fallida conversación:

El tuit con la historia fallida de amor acumula ya más de 15 mil retweets, 254 mil

‘Me gusta’ y ha sido citado 4.565 veces. Muchos internautas varones brindan su apoyo al joven enamorado y un tanto inexperto a la hora de declararse.



En redes también hay quienes cuestionan si en realidad fue asertiva la forma en la que él intentó hablar con la chica, porque es muy probable que “ella no haya entendido la indirecta” , como algunos lo escriben.



