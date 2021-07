Viña Machado revela que fue víctima de acoso por parte de un director

Viña Machado es uno de los rostros que acompañan a los colombianos en las noches gracias a su participación en la producción ‘Enfermeras’, transmitida en el ‘Canal RCN’. Esta actriz, oriunda de Santa Marta, es conocida actualmente por representar en la telenovela a la jefe de enfermeras 'Gloria Mayorga'.



(Le puede interesar: ‘La Reina del Flow’ no tendría más temporadas).

Una vez un director me encerró en un baño, en Bogotá. En ningún otro lugar en mi vida, en mis 13 años de modelaje, sufrí nada de acoso. Nunca me sentí vulnerable o expuesta a eso FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, muchos también la ven los fines de semana, ya que es una de las participantes del programa 'MasterChef Celebrity 2021'. En este reality show integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que algunos denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



La carrera artística de esta actriz, de 41 años, se ha catapultado tras haber participado en exitosas producciones como ‘El man es Germán’, ‘El general Naranjo’, ‘La ley secreta’ y ‘Lady, la vendedora de rosas’.



No obstante, recientemente hizo una impactante declaración en medio de una entrevista con ‘Diva Rebeca’, un proyecto de entretenimiento en YouTube creado por Omar Vásquez que permite un acercamiento a personalidades del entretenimiento y la política.



(Lea también: 95 habitantes de calle se graduaron como bachilleres en Bogotá).



En el minuto 39:52 la anfitriona del espacio le preguntó a la actriz si en algún momento de su vida había sido víctima de acoso o de una situación incómoda por parte de colegas, directores u hombres con los que trabajó.



A lo que Viña comentó que fue acosada por un director cuando estaba trabajando en un proyecto en Bogotá. Al parecer, el sujeto la encerró en el baño para 'hablar' de trabajo. La actriz comentó también que creció con sus dos hermanos, quienes le enseñaron a defenderse y gracias a eso pudo salir de esa situación.

“Una vez un director me encerró en un baño, en Bogotá. En ningún otro lugar en mi vida, en mis 13 años de modelaje, sufrí nada de acoso. Nunca me sentí vulnerable o expuesta a eso”, inició diciendo y agregó:



“Me encerró en un baño a hablarme de la escena y yo me puse como una fiera, porque ahí este músculo me sirve pa’ algo. Le dije: ‘Sí, sí señor, puede hablarme de eso en la cocina’, me puse nerviosa, me azaré y afortunadamente soy alta… me salí, me salí”.



Aclaró además que aunque no se sobrepasó directamente con ella, pudo notar la clara intención que tenía el sujeto y "su pesada energía". Al hombre en cuestión no lo volvió a ver. A pesar de haber sido un momento tensionante borró la escena de su cabeza para no tener malos recuerdos.



(Nota relacionada: Mara Cifuentes se encuentra en lugar de reposo tras cuadro de ansiedad).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Esperanza Gómez mandó mensaje a Iván Marín tras contagio por covid

Mujer renta auto de su expareja y comete 50 infracciones para vengarse