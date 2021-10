MasterChef Celebrity: Viña Machado arremete contra Liss Pereira

Tras la eliminación de Marbelle de MasterChef Celebrity, las pullas y tensión en el 'reality' se han mantenido. En el más reciente capítulo se registraron declaraciones de Viña Machado contra Liss Pereira.

En el último reto de la 'caja misteriosa', los participantes debían cocinar un solomito del cerdo y acompañarlo con una de las salsas que les asignaron. Cada uno hizo lo suyo. El objetivo: ganar la ventaja de tiempo para el próximo desafío.



La comediante Liss Pereira presentó su plato y tuvo elogios de los jueces. "Te sacaste la espina de la costra", le dijo Jorge Rausch. "Hiciste algo bastante difícil: traer la salsa de fruta al mundo de la sal", comentó Nicolás de Zubiría.

Luego de que todos pasaron, los jueces deliberaron y escogieron a Liss como la ganadora del reto, llevándose 40 minutos para el próximo reto de campo. En segundo lugar quedó Gregorio Pernía, quien logró 30 minutos; luego Viña Machado, obteniendo 20 minutos; siguió Frank Martínez, ganando 15 minutos; Carla Giraldo, 10 minutos, y Diego Camargo, cinco minutos.



Pese a que al principio del episodio, cuando la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes con quién se veían en la final y Viña Machado y Carla Giraldo coincidieron en decir "las tres mujeres", al final, en un comentario a cámara, Viña se refirió al triunfo de Liss: "Si yo hago dos veces la misma huevo**da, a ver si me califican igual".



No es la primera vez que pasa esto. La reconocida comediante contó en un pódcast el insulto que escuchó en uno de los 'confesionarios' del programa y que no salió al aire.

EL TIEMPO