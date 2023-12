Vin Diesel rompió el silenció sobre acusaciones de agresión sexual en su contra

En un giro inesperado, el reconocido actor Vin Diesel ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a unas graves acusaciones de abuso sexual por parte de su exasistente, Asta Jonasson. Los eventos supuestamente ocurrieron hace más de una década, mientras Diesel filmaba la quinta entrega de la exitosa saga ‘Rápidos y Furiosos’.



El escándalo saltó a la luz pública el 21 de diciembre cuando 'TMZ' reportó que Asta Jonasson había presentado una demanda en contra del actor, alegando que había sido víctima de agresión sexual durante su tiempo como asistente personal de Vin Diesel hace 13 años.

Según la versión de Jonasson, ella fue contratada por la empresa de Diesel para ayudar en la filmación de ‘Rápidos y Furiosos 5’, pero afirma que una noche el actor la habría tocado y besado sin su consentimiento, para luego despedirla de manera injustificada.



Ante estas serias acusaciones, Vin Diesel ha decidido romper su silencio y dar una respuesta contundente. A través de su equipo legal, el actor que es conocido por su icónico papel como Toreto en la mencionada saga, negó vehementemente todas las acusaciones en su contra.



Rápidos y furiosos X

Su abogado declaró en una entrevista con la revista 'Variety': "Vin Diesel niega categóricamente esta acusación por completo. Esta es la primera vez que él escucha sobre esta denuncia de hace más de 13 años".



El equipo legal de Diesel también afirmó que Jonasson tenía conocimiento previo de que su empleo sería de solo nueve días, y que cuentan con pruebas sustanciales que desacreditan las afirmaciones en su contra. Sin embargo, no proporcionaron detalles específicos sobre estas pruebas.



Es importante destacar que Asta Jonasson ha demandado no solo a Vin Diesel, sino también a su hermana y a la empresa One Race Films, alegando agresión sexual, despido injustificado y un ambiente de trabajo hostil. Las acusaciones han generado un debate en las redes sociales, con defensores de ambas partes expresando sus opiniones sobre el caso.

Este escándalo sin duda seguirá siendo tema de discusión en los próximos días, mientras se espera que el sistema legal aborde las acusaciones y determine su veracidad.



La respuesta de Vin Diesel, junto con la evidencia presentada por ambas partes, será crucial para el resultado final de este caso que ha conmocionado a la industria del entretenimiento.

