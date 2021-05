¿Vin Diesel con pelo y CR7 crespo? Famosos como nunca imaginó verlos

Las celebridades suelen ser reconocidas por sus rasgos físicos. Muchos de ellos juegan con sus ‘looks’ de manera constante, dando una diversificación a su apariencia.



Sin embargo, hay quienes llevan tantos años luciendo un mismo estilo que es casi imposible pensar en ellos sin esas peculiaridades.



Vea algunos cambios que, pese a ser sutiles, modificaron el estilo habitual de los famosos.



Vin Diesel

Vin Diesel es reconocido, particularmente, por su calvicie. Foto: Ettiene Laurent. EFE

Es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Su participación en películas de acción le ha dado una reputación y una apariencia de ‘hombre rudo’.



La cabeza rapada hace parte de ese ‘look’.



No obstante, en su juventud, el actor llevaba un corte de cabello particular. Usando aretes y cadenas como accesorios, lucía la apariencia de ‘chico malo’, la cual ha sabido mantener con el paso del tiempo.



Claro: ahora lo hace sin cabello.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

El actual delantero del Juventus ha sido ampliamente reconocido por su talento en la cancha.



En su trayectoria ha ganado varios reconocimientos. En 2019 se convirtió en el primer jugador en ser campeón en tres de las ligas más importantes de Europa: la Premier League de Inglaterra (con Manchester United), La Liga de España (con Real Madrid) y la Serie A de Italia (con Juve).



El físico del jugador también es uno de sus atributos. Muchos, por ejemplo, lo reconocen gracias a su corte de pelo distintivo. En la actualidad, su apariencia está muy relacionada con el cabello, incluso ha sido parte de campañas para productos capilares como el gel Ego.



Pero hubo un tiempo en que el astro del fútbol tuvo un corte singular: los crespos sobresalían.



Una imagen guardada en la memoria de sus más fieles seguidores, pues este ‘look’ lo acompañó durante sus primeros pasos en el fútbol.

Jorge Mendes: “Cristiano Ronaldo está orgulloso del título ganado por el Sporting, pero en este momento regresar a Portugal no está entre sus planes.”



El agente del portugués desmiente el regreso del atacante a Lisboa. pic.twitter.com/Q0h2wpXWpi — Mundialistas (@Mundialistas) May 14, 2021

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson alguna vez tuvo cabello. Foto: Rhona Wise. Archivo AFP

Al igual que Vin Diesel, ‘La roca’ se ha consagrado como uno de los actores de acción más importantes de la industria cinematográfica.



Ha ganado su ‘apariencia ruda’ gracias a papeles protagónicos en películas como ‘Rápidos y Furiosos’ (2011-2019) y ‘Skycraper’ (2018).



Aunque su carrera ha estado ligada a sus inicios en el boxeo y los deportes extremos, se le ha visto (al menos la mayor parte del tiempo) con un corte de cabello bajo. De hecho, desde hace varios años lleva la cabeza rapada.



Algunas fotos muestran que, durante su juventud, lucía un peinado muy distinto al actual.

Kylie Jenner

Así ha sido el impresionante cambio de la menor del clan 'Kardashian-Jenner'. Foto: IMDb e Instagram

La menor del clan Kardashian-Jenner es una de las hermanas que más cambios ha tenido con el paso de los años.



Cuando se estrenó el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, en 2007, Jenner tenía apenas nueve años.



En la actualidad es una de las empresarias más poderosas del mundo. ‘Forbes’ la nombró como la mujer multimillonaria más joven de la historia.



El aspecto físico de Jenner suele ser elogiado con frecuencia, sin embargo, pocas personas que la conocieron siendo toda una celebridad saben cómo lucía antes de la fama.



Ella tenía un aspecto mucho más sencillo, y aunque su cambio físico ha sido motivo de burlas y reproches, Jenner reafirma que se siente bien siendo tal cual es.



En una ocasión respondió en una entrevista para ‘E! News’ en 2017 que: “Siento que todos han estado hablando de mis labios por meses, así que ya me harté… en mis fotos destacó mucho mis labios, creo que los labios grandes son increíbles”.



Shakira

La cantante colombiana ha llevado su melena corta en más de una ocasión. Foto: 'Addicted to you'- Shakira

La barranquillera, de 44 años, sobresale por su potente voz, por su estilo y por su forma de bailar.



Una característica muy llamativa es su melena rubia. Es recordada también por su ‘look’ rockero, de cabello rojo y maquillaje fuerte, para luego pasar al dorado que ha mantenido por muchos años.



Sin embargo, la cantante tiene un despampanante cabello negro natural. Son pocas las fotos que se conocen cuando estaba en aquella faceta.



Pero existen. Y se han difundido en redes sociales, convirtiéndose, incluso, en material para memes.



Shakira comenzó a alisarse el pelo en 1995, cuando inició su fama mundial. Foto: Archivo particular

Jason Momoa

Facebook Twitter Linkedin

Jason Momoa encarnó a 'Acuamán' en las cintas de la 'Liga de la Justicia'. Foto: EFE

Este actor, de 41 años, también se caracteriza por su apariencia intimidante y fuerte. Desde que salió en ‘Game Of Thrones’ (2011) o en películas como ‘La Liga de la Justicia’ (2017), la barba hace parte importante de su aspecto.



Sin embargo, hubo una época en la cual el actor decidió afeitarse y dejar de lado aquel ‘look’ barbado.



Su rostro, a los ojos de los internautas, cambia mucho.

la verdad a mi me gusta mas jason momoa sin barba pic.twitter.com/SKtXhf9sb0 — Pau:)) (@queenynthenorth) April 18, 2019

Ariana Grande

Ariana Grande. Foto: Angela Weiss. AFP

La cantante estadounidense, de 27 años, fue reconocida a nivel mundial gracias a su aparición en el programa ‘Victorious’ (2010). En la producción su personaje tenía una melena roja muy llamativa.



Con el pasar de los años, la artista fue cambiando su apariencia: ha tenido el cabello con californianas rubias y lo ha tenido todo teñido de café claro.



Años antes de ser toda una estrella de la música, Ariana tenía el cabello color negro. Las imágenes que se conocen son poco difundidas, por ende, no muchas personas conocen el primero de sus ‘looks’.



