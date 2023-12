Cinco villancicos de Rock para ponerle sazón y ritmo a la Navidad

Las fiesta de la navidad están llenas de símbolos y rituales que conforman la tradición navideña colombiana: buñuelos, natilla, pesebre, árbol, novenas, regalos, y, claro está, villancicos.



Se conoce como villancicos a las canciones que hablan sobre la navidad, y en Latinoamérica hay un repertorio de clásicos, como ‘Tutaina’, ‘Ana Nanita Nana’, ‘Campana sobre campana’, ‘El Burrito Sabanero’, ‘Los Peces en el Río’, entre otros.

Sin embargo, en ocasiones se puede volver repetitivo escuchar las mismas versiones de los mismos villancicos, y es por eso que decidimos traerle una lista de cinco villancicos versión Rock, u originalmente rockeros, para ponerle sazón y ritmo a sus celebraciones de temporada.

‘El Burrito de Belén’, de Juanes

El antioqueño, considerado por muchos uno de los mejores exponentes contemporáneos del rock latinoamericano, lanzó su propia versión del villancico clásico del ‘Burrito sabanero’.

‘White Christmas’, de Guns n’ Roses



Una de las bandas de rock más icónicas de la historia hizo su propia versión del clásico villancico norteamericano ‘White Christmas’, escrito por Irving Berlin, y cuya versión cantada por Bing Crosby está catalogada como el sencillo mejor vendido de todos los tiempos por los Guinness World Records.

‘Tutaina’, de Valderrama y Arroyave

Aunque sean menos conocidos que los demás artistas de la lista, el dúo musical de Juan David Valderrama y Bernardo Arroyave compuso hace años una versión de ‘Tutaina’ digna de los mejores conciertos de ‘Rock n’ Roll’.

‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, de Brenda Lee

Sería negligente hablar de Rock navideño sin mencionar a la legendaria Brenda Lee y a su éxito ‘Rocking Around the Christmas Tree’, lanzado originalmente en 1958. El sencillo fue tan importante en la historia de la música de temporada que en este año, 2023, le grabaron un videoclip oficial, 65 años después de su lanzamiento.

‘Here It Is Christmastime’, del especial de navidad de Guardianes de la Galaxia

Para los fanáticos del cine y de los superhéroes, les traemos una romántica canción original del especial de navidad de ‘Guardianes de la Galaxia’, de Disney+, interpretada por el reconocido actor Kevin Bacon.

Bonus: ‘Yule Shoot Your Eye Out’, de Fall Out Boy



Este no es un clásico, ni de los villancicos en español ni en inglés, pero siendo un villancico original de Fall Out Boy, una de las bandas de rock más importantes del siglo XXI, no pudimos dejarlo por fuera. Fue un ‘bonus track’ del álbum-recopilación ‘Greatest Hits’, y por eso lo presentamos como un ‘Bonus’ de la lista.

