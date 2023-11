Villancicos de Navidad: ¿en qué momento de la historia fueron prohibidos?

Durante la temporada festiva de la Navidad, el canto de villancicos resuena en todo el mundo, llenando el aire con alegría y espíritu navideño. Sin embargo, alunas preguntas se preguntan lo siguiente: ¿hubo alguna vez un tiempo en que los villancicos fueron prohibidos? La respuesta nos lleva a través de los siglos, tejiendo una historia fascinante de tradiciones, tensiones y cambios sociales.

(Lea también: ¿Sabe de dónde salieron los villancicos que se cantan en las novenas?).

De acuerdo con 'National Geographic', la palabra 'villancico' tiene sus raíces en la expresión popular y proviene de 'villa', que, a su vez, tiene origen en el latín 'villanus'. Inicialmente, los villancicos no estaban asociados directamente con la Navidad, sino que surgieron en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento como canciones populares que abordaban una variedad de temas.



El término 'villancico' sugiere su conexión con las canciones entonadas por los habitantes humildes de las villas medievales, conocidos como 'villanos'. Estas composiciones vocales se inspiraban en textos de temática rural y no siempre incluían acompañamiento instrumental.

Aunque los villancicos comenzaron tratando diversos temas, con el tiempo se integraron cada vez más en las festividades religiosas, destacando especialmente en las celebraciones navideñas.



En los siglos XVII y XVIII, experimentaron un notable desarrollo musical, incorporando coros, solistas e incluso representaciones escénicas, evolucionando hacia pequeñas piezas teatrales. La Navidad se convirtió en la época por excelencia para la popularización de estos villancicos, marcando su transición hacia composiciones más refinadas y elaboradas.

(Siga leyendo: Novena de Aguinaldos, una tradición colombiana que nació en Ecuador).

Facebook Twitter Linkedin

Cada país tiene su versión única de villancicos, adaptándolos a sus tradiciones y costumbres específicas. Foto: iStock

La antigüedad de los villancicos: un viaje musical por Europa



Durante siglos, los villancicos han sido la banda sonora de las festividades navideñas, pero su historia es más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Según la 'BBC', la tradición de los villancicos se remonta a la antigüedad, cuando eran canciones paganas asociadas con eventos como el solsticio de invierno en Europa.

La apropiación cristiana de los villancicos comenzó en el año 129 d.C., cuando un obispo romano decretó que el 'Himno del Ángel' se cantara en la misa de Navidad en Roma. Durante la Edad Media, grupos de 'parrandas' recorrían casas durante los 12 días de Navidad, entonando cientos de canciones inglesas sobre la natividad y las festividades.

En ese sentido, el medio mencionado anteriormente indica que, incluso el Rey Enrique VIII, conocido por sus hazañas más allá de la música, dejó su huella en la tradición al componer un villancico cuyo manuscrito se exhibe en la Biblioteca Británica.

(De interés: La historia detrás de la triste canción 'Mamá, ¿dónde están los juguetes?').

Cromwell y la oscura era puritana: prohibición y silencio navideño



Para Oliver Cromwell, el líder político y militar que convirtió Inglaterra en una mancomunidad (y Señor Protector de Inglaterra, Escocia e Iralnda) y los puritanos del siglo XVII, los villancicos, junto con el canto y las festividades navideñas, eran considerados aberrantes y pecaminosos.



Argumentaban que la celebración del 25 de diciembre, tradición 'papista' para ellos, carecía de base bíblica y amenazaba sus creencias cristianas.



En ese sentido, en 1644, un estatuto del parlamento prohibió las festividades navideñas, incluidos los villancicos, marcando un período oscuro en la historia de estas canciones.

Durante casi dos décadas, los villancicos se volvieron clandestinos, cantados en secreto durante misas semiclandestinas que conmemoraban el nacimiento de Cristo. Un rebelde miembro de la Cámara de los Comunes expresó su frustración en 1656 por el ruido de las 'preparaciones para ese ridículo día'.

Rebelión festiva y el resurgimiento monárquico: 1660



No obstante, la 'BBC' señala que, la Resolución de la monarquía en 1660 marcó el fin de la prohibición, devolviendo la luz a las festividades navideñas. No solo los villancicos previos sobrevivieron, sino que experimentaron un renacimiento apasionado.



Con la restauración de la monarquía inglesa, se levantaron las prohibiciones, permitiendo tanto elementos religiosos como seculares de los 12 días de Navidad. No solo sobrevivieron triunfantes los populares villancicos navideños de eras anteriores, sino que también experimentaron un renovado interés y exuberancia.



Es así, como el siglo XVIII y la era victoriana se convirtieron en las épocas doradas de la escritura de villancicos, produciendo muchos de los tesoros que hoy se conocen y se cantan en Navidad.

Facebook Twitter Linkedin

La historia de los villancicos es un testimonio de la resistencia musical a través de las adversidades. Foto: iStock

La historia de los villancicos es un recordatorio de la resistencia de la tradición festiva ante las adversidades. Mientras muchas personas cantan estas melodías en la temporada navideña, otros recuerdan su pasado clandestino y celebran su resurgimiento triunfante.



Los villancicos, una vez prohibidos, se alzan ahora como testimonios musicales de la resiliencia y la continuidad de la celebración navideña a lo largo de la historia.

En San Victorino, encienden el árbol de Navidad más alto de Bogotá



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Sin plan? Monserrate enciende alumbrados de Navidad: horarios y lo que debe saber

Navidad 2023: ¿cuáles son los villancicos menos conocidos?

El árbol de Navidad: ¿cuál es su significado y por qué se pone en diciembre?