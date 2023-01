La Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva realizó una publicación en sus redes sociales que causó indignación entre la comunidad de historiadores, pues por medio de un diseño con los signos del zodiaco invitaba a la comunidad a leer la Carta Astral Francisco de Paula Santander.

“Y si los astros definen el destino de los hombres, ¿por qué no descubrirlo a través de la vida de nuestros próceres?”, era la premisa con la que el museo anunciaba su encuentro entre la historia y la astrología.



Este anuncio causó incomodidad en la comunidad científica, pues la mezcla entre la historia y la astrología no estuvo bien vista. Andrea Guzmán Mesa, candidata a PhD en Astrofísica por la Universidad de Bern, escribió en su Twitter: “¿No hay otra forma de apropiación del conocimiento y la cultura, con recursos públicos, que no sea a través de la pseudociencia?”.



@MincienciasCo @arturolunat @PatriciaArizaF En serio no hay otra forma de apropiación del conocimiento y la cultura, con recurso públicos, que no se a través de la pseudociencia? — Andrea Guzmán Mesa 🇨🇴🇨🇭🇪🇺 (@Astroandrea) December 21, 2022

Por otro lado, el físico con phD en Astrofísica Santiago Vargas, escribió: “Nariño revolcándose en su tumba, y Santander ni hablar, después de haber sido el primer impulsor de la ciencia como motor de desarrollo del país”.



Los cuestionamientos fueron respondidos por el Ministerio de Cultura, entidad que explicó que esta actividad no se había realizado con recursos públicos y que la Casa Museo Antonio Nariño había sido reservada para hacer esta lectura astral.

¿Qué es una carta astral?

Este es un término utilizado en la astrología y se define como una 'fotografía del cielo' en el momento en el que una persona nació. Según esta pseudociencia, la posición de las constelaciones brinda información sobre la personalidad y la energía de las personas.



"Todos tenemos diferentes tipos de energías en la carta natal, y a veces unas son contradictorias con otras. Es posible que no nos reconozcamos o identifiquemos con algunas, pero no significa que no están, significa que las vamos a vivir a través de experiencias externas y/o a través de los vínculos, para que aprendamos a integrarlas", menciona la astróloga Mambo Astral.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS