¿El viernes 13 es de mala suerte? Conozca su origen, mitos y verdades

Durante años, el viernes 13 ha sido considerado un 'día de mala suerte' para supersticiosos y seguidores de la numerología y la astrología, pero ¿qué tan cierto hay de eso?

Si bien en América Latina y España, la superstición se aplica los martes 13, lo cierto es que a partir de esta fecha se han establecido creencias y difundido historias.



Para varios expertos, el 'temor' estaría asociado a una razón religiosa: en la 'última cena' asistieron 13 personas (12 discípulos y Jesús) y la crucifixión fue al día siguiente, un viernes. El número se refiere a Judas, quien era el decimotercer participante de la reunión, e indica la muerte de Cristo. Además, en el libro del Apocalipsis se habla del 'anticristo' en el capítulo 13.



En la mitología anglosajona hay otra referencia: el dios Baldur murió mientras los 12 grandes dioses estaban comiendo en la mesa. Él estaba invitado pero no pudo llegar.



Algunos aseguran que los babilonios tildaban de 'cuervo de mala suerte' al decimotercer mes de los años bisiestos y los chinos lo llamaban 'señor calamitoso'.



¿Y los viernes? Lo que se cree de este día estaría relacionado con la diosa Venus, la del amor, placer y belleza. Para muchos, los viernes, al igual que los martes, son 'días de brujas'. La relación estaría en un cuento de la mitología escandinava. Según referencia El Clarín, cuando estaban 'convirtiendo' a las tribus de esa zona, la diosa del amor y la fertilidad 'Friga' fue desterrada y acusada de 'bruja'.

Los sucesos

Hay varios acontecimientos que han alimentado la superstición sobre esta fecha. Hay uno histórico que ha sido registrado en varios documentos: el viernes 13 de octubre de 1307 se inició la caída de los caballeros templarios. Ese día fueron arrestados, la mayoría fue asesinada.



National Geographic referencia otros momentos: en 1939, en Victoria, Australia, se registró uno de los perores incendios forestales de la historia, dejando 71 muertos y más de 20.000 kilómetros cuadrados arrasados.



En 1972 ocurrió el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en el que viajaba el equipo de rugby de ese país. Entre 1989 y 1992, según un estudio del Medical Journal, aumentaban los accidentes de tránsito los viernes 13.



En 2012 ocurrió el naufragio del crucero Costa Concordia, en Italia, dejando 32 muertos, y en 2015, se registró un atentado terrorista en París.



La superstición

Según BBC Mundo, en 1881 se organizó 'The Thirteen Club' (El club del trece, en español), en Nueva York, con el fin de probar qué tan cierto era lo que sucedía en estos días. Cada 13 de cada mes se reunían hombres y rompían espejos, derramaban sal y caminaban bajo escaleras. La conclusión: "el viernes 13 fue considerado durante muchos siglos un día de mala suerte... por motivos sin sentido".



No obstante, siglos después, la creencia se ha mantenido, hecho que ha sido aprovechado también por la industria cinematográfica. 'Viernes 13' se constituyó como una franquicia de horror estadounidense que produjo doce películas, una serie de televisión, novelas, cómics, videojuegos y productos.



Con el auge de Internet y las redes sociales, ha aumentado la superstición en torno a esta fecha. Algunos difunden creencias como no cambiar sábanas, lavar ropa, darle vuelta al colchón, ver películas de terror, ni empezar proyectos nuevos, sin ningún fundamento racional. Lo único que provocan es angustia y alteración. El llamado está en no dejarse llevar por las cadenas falsas en plataformas digitales que buscan desestabilizar y generar pánico. Son solo ideas infundadas.



