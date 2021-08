¿Por qué se considera el viernes 13 de mala suerte?

Entre la cultura popular se considera que los viernes 13 pueden ser días de mala suerte, con posibles desgracias para las personas.



En el calendario gregoriano, que es el utilizado de manera oficial en todo el mundo, es poco probable que el 13 de cualquier mes caiga un viernes.

No obstante, esta creencia no es universal. En otras culturas, como en Grecia o países de habla hispana, es el martes 13 el que se estima como un día de mala suerte. Los italianos, por su parte, le temen al viernes 17.



Aunque no se sabe de manera exacta de dónde proviene esta creencia, en algunas culturas, desde la antigüedad, tanto el viernes, como el 13, tienen fama de crear situaciones desafortunadas.

En la era cristiana, según explica Charles Panati en su libro "Orígenes extraordinarios de cosas cotidianas", explica que en el Mediterráneo se consolidó esta idea por lo sucedido en la Última Cena. En este hecho, cuando Jesús estaba con sus discípulos, el número 13 en llegar fue Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.



Esta superstición fue tomando fuerza con el pasar de los años y ha sido utilizada en distintas obras de arte y literatura. Así ha quedado plasmado en libros reconocidos como el El Código Da Vinci de Dan Brown.

Aunque la cultura cristiana consideró durante mucho tiempo el 13 como un número de mala suerte, otros han cambiado su connotación. La famosa cantante Taylor Swift considera que este es número de la buena suerte.



Swift, quien ha revolucionado la música estadounidense, solía presentarse con el número escrito en su mano. "Nací el día 13. Cumplí 13 años el viernes 13. Mi primer álbum fue de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tuvo una introducción de 13 segundos", le dijo la cantante a MTV en el 2009.